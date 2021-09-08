港聞

港聞二

中大全校師生須打針 僅醫療原因可豁免

【明報專訊】前日（6日）開學的香港中文大學，昨公布最新規定，全體教職員及學生須接種新冠疫苗，除非醫療原因無法接種，才准兩周一檢，下月18日或之前申報，惟未有交代是否需自費或校方支付檢測費用。中大員工總會回應，如員工持不宜打針的醫生證明，他們必須檢測，應由校方支付費用及讓員工於上班時間完成，否則因病要自費檢測，基層員工變相減人工。科大、浸大、理大早前已公布全校師生打針規定，不打針的可選擇定期檢測，且不用證明醫療原因。

證健康理由不打針 須兩周一檢

中大早前要求學生入住宿舍前要打針或定期檢測，常務副校長陳金樑昨發信，提及最新規定，全體教職員及學生須接種疫苗，如有人因醫療原因無法接種疫苗，必須定期至少兩周一次自我檢測。他指大學充分理解相關措施對大家造成的不便，惟保護社區免受病毒侵襲更為重要，作為公營機構有責任共同對抗新冠大流行疫症。

陳金樑稱，大學下月11日開通網上疫苗/病毒測試結果申報表，師生須於下月18日或之前申報；宿生亦須於下月18日或以前提交疫苗接種證明予宿舍管理人員。如未能如期申報，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士跟進。

此外，倘有人因醫療原因無法打針，而必須兩周一檢，陳於信中表示書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

工會詫異未諮詢 促校方付費檢測

中大員工總會理事翁愛明稱，對安排感詫異，因校方事前未諮詢，工會對安排的詳情、細節均不清楚。她稱，對如何介定「醫療原因」感疑問，是否要出示醫生紙，如已有醫療證明不宜打針，仍要自費檢測，做法不公平，質疑會否構成殘疾歧視，「身體有毛病，一定要檢測，而要自行負擔費用」，認為校方應為此類人支付費用及讓他們上班時間完成檢測。

翁愛明又指，目前已開學，師生處於忙碌時期，如他們因工作問題、預約日子所限，未能及時打針，望校方可有彈性處理。她強調如校方事前願意聆聽工會聲音，了解更多細節，相信可令計劃更完善。

科大要求全校師生及員工須接種新冠疫苗，或兩周一檢，否則9月1日起禁踏足校園。校方昨向師生發電郵指，截至上周五（3日）逾九成回校園的師生已打針，其他人亦已交檢測報告。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

限期屆滿拒交資料 常委提覆核 鄧炳強指支聯收外國錢 預告變刑案
限期屆滿拒交資料 常委提覆核 鄧炳強指支聯收外國錢 預告變刑案
收朱古力引伸危害國安 鄧炳強：囚犯圖建勢力
收朱古力引伸危害國安 鄧炳強：囚犯圖建勢力
林鄭：鼓吹違法不能自稱「公民社會組織」
林鄭：鼓吹違法不能自稱「公民社會組織」
英就國安法更新旅遊建議 葉劉：提醒移英港人風險
英就國安法更新旅遊建議 葉劉：提醒移英港人風險
「來港易」月中推日限2000人 「回港易」今恢復 旅業料暫難吸遊客 倘沒感染有助商討通關
「來港易」月中推日限2000人 「回港易」今恢復 旅業料暫難吸遊客 倘沒感染有助商討通關
竹篙灣800檢疫房料9‧20啟用 外傭代理指仍太少
竹篙灣800檢疫房料9‧20啟用 外傭代理指仍太少
兩周13抵港外傭確診 有曾在港驗出抗體
兩周13抵港外傭確診 有曾在港驗出抗體
區志光首為犯聚致歉 無答是否餞別京官
區志光首為犯聚致歉 無答是否餞別京官
艾未未：M+開幕展 作品將被排除 指國安法影響 西九館藏名單缺「中指天安門」圖像
艾未未：M+開幕展 作品將被排除 指國安法影響 西九館藏名單缺「中指天安門」圖像
稱下屬報告語氣平淡 以為小火 迷你倉物業經理否認阻報警
稱下屬報告語氣平淡 以為小火 迷你倉物業經理否認阻報警
倉內缺應急照明 經理：一盞都叫有
倉內缺應急照明 經理：一盞都叫有
三跑鋪設完成 料明年下半年啟用
三跑鋪設完成 料明年下半年啟用
大埔車禍的士司機屬兼職 警不排除控誤殺
大埔車禍的士司機屬兼職 警不排除控誤殺
國安犯未定罪還押 陳澤銘支持加快審訊 接任律師會會長 對法治仍充滿信心
國安犯未定罪還押 陳澤銘支持加快審訊 接任律師會會長 對法治仍充滿信心
澄清與曾鈺成「很少交集」
澄清與曾鈺成「很少交集」
疑不滿反修例案裁決 無業漢電話滋擾法官被捕
疑不滿反修例案裁決 無業漢電話滋擾法官被捕
擲燃彈案官曾質疑「罔顧生命」理據 警：冇扔到我方向 就放心啲
擲燃彈案官曾質疑「罔顧生命」理據 警：冇扔到我方向 就放心啲
大角嘴唐樓武器庫案 文件驗出指紋 中五生改認罪
大角嘴唐樓武器庫案 文件驗出指紋 中五生改認罪
電話亭現可疑品 警疏散百人後引爆
電話亭現可疑品 警疏散百人後引爆
密室邊爐「燒炭」犯聚 14人疑一氧化碳中毒
密室邊爐「燒炭」犯聚 14人疑一氧化碳中毒
前海方案 林鄭：4月晤韓正有給意見 人民日報：抓緊「擴區」「改革開放」 對接港澳機制
前海方案 林鄭：4月晤韓正有給意見 人民日報：抓緊「擴區」「改革開放」 對接港澳機制
譚鐵牛：港領先內地城市 「勿妄自菲薄妄自增大」
譚鐵牛：港領先內地城市 「勿妄自菲薄妄自增大」
中大港大設私家醫院 陳沛然憂公營外援睇私症
中大港大設私家醫院 陳沛然憂公營外援睇私症
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】小張可森出世 鄒家成：知你定可接仔仔放學
【Emily】小張可森出世 鄒家成：知你定可接仔仔放學
【Emily】何桂藍今申保釋 鄒幸彤代表陳辭
【Emily】何桂藍今申保釋 鄒幸彤代表陳辭
【Emily】毛家俊贏抽籤 當選大埔區會主席
【Emily】毛家俊贏抽籤 當選大埔區會主席
【Emily】三跑鋪好 海砂製沙漏送嘉賓
【Emily】三跑鋪好 海砂製沙漏送嘉賓
【Emily】中秋賞月錦囊 滿月時間：7:55am
【Emily】中秋賞月錦囊 滿月時間：7:55am
【Emily】許正宇去「熱廚房」整愛心飯
【Emily】許正宇去「熱廚房」整愛心飯