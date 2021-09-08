中大全校師生須打針 僅醫療原因可豁免

證健康理由不打針 須兩周一檢

中大早前要求學生入住宿舍前要打針或定期檢測，常務副校長陳金樑昨發信，提及最新規定，全體教職員及學生須接種疫苗，如有人因醫療原因無法接種疫苗，必須定期至少兩周一次自我檢測。他指大學充分理解相關措施對大家造成的不便，惟保護社區免受病毒侵襲更為重要，作為公營機構有責任共同對抗新冠大流行疫症。

陳金樑稱，大學下月11日開通網上疫苗/病毒測試結果申報表，師生須於下月18日或之前申報；宿生亦須於下月18日或以前提交疫苗接種證明予宿舍管理人員。如未能如期申報，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士跟進。

此外，倘有人因醫療原因無法打針，而必須兩周一檢，陳於信中表示書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

工會詫異未諮詢 促校方付費檢測

中大員工總會理事翁愛明稱，對安排感詫異，因校方事前未諮詢，工會對安排的詳情、細節均不清楚。她稱，對如何介定「醫療原因」感疑問，是否要出示醫生紙，如已有醫療證明不宜打針，仍要自費檢測，做法不公平，質疑會否構成殘疾歧視，「身體有毛病，一定要檢測，而要自行負擔費用」，認為校方應為此類人支付費用及讓他們上班時間完成檢測。

翁愛明又指，目前已開學，師生處於忙碌時期，如他們因工作問題、預約日子所限，未能及時打針，望校方可有彈性處理。她強調如校方事前願意聆聽工會聲音，了解更多細節，相信可令計劃更完善。

科大要求全校師生及員工須接種新冠疫苗，或兩周一檢，否則9月1日起禁踏足校園。校方昨向師生發電郵指，截至上周五（3日）逾九成回校園的師生已打針，其他人亦已交檢測報告。

（新冠疫情）