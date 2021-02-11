「來港易」月中推日限2000人 「回港易」今恢復 旅業料暫難吸遊客 倘沒感染有助商討通關

回港日限6000人 中高風險區未放行

上月因應內地疫情，廣東省以外地區的「回港易」安排暫停。特首林鄭月娥昨稱，由於內地疫情回穩，今日凌晨起全面恢復「回港易」，容許內地及澳門的香港居民免檢疫返港，但不包括內地中及高風險地區來港者。她說自去年11月約20多萬人次的港人經「回港易」回港，並沒確診，可放心推行。內地衛健委網站顯示，截至昨午3時，沒地區列作高風險，有3個中風險地區。

港人返港前14日內沒去過香港、澳門或內地以外地區，或內地中或高風險地區，持抵港前3日內新冠病毒核酸檢測陰性證明，取得預約名額便可免14日檢疫回港（見表）。政制局昨晚公布，「回港易」維持6000個入境名額，包括1000個機場名額，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸各有3000及2000個名額，另抵港後第3、5、9、12、16及19日須強制核酸檢測。

姚思榮：反映內地態度轉變

劉達邦：料吸引商務客為主

供內地及澳門非香港居民來港免檢疫的「來港易」原定5月推出，但因內地疫情暫緩。林太昨稱9月15日推出「來港易」，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸每日各設1000個名額，來港者同樣須持新冠病毒核酸檢測陰性證明、抵港後定期檢測等。政制局昨晚公布，計劃供廣東省及澳門的非香港居民免檢疫來港。

姚思榮認為，如內地不通關，無法促進兩地旅遊，但內地現願意有限度容許當地人來港免檢疫，「起碼行咗一步，態度上有改變」，相信如計劃推行一段時間後沒人感染，能給予兩地基礎討論通關。香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦相信計劃較吸引商務客或有緊急公務需要者，期望早日與內地通關，「來港易」為商務通關「帶來一點曙光」。

梁子超憂機場入境者感染Delta

呼吸系統專科醫生梁子超認為，內地與澳門疫情穩定，個案追蹤工作嚴謹，綜觀三地疫情，目前是合適時機啟動「回港易」及「來港易」。經「回港易」返港的人可經機場入境，他關注變種病毒Delta傳播風險，擔憂來港者在航班可能被高風險地區人士感染，或在機場被轉機客感染，政府須思考如何加強防疫措施。

明報記者

（新冠疫情）