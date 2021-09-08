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收朱古力引伸危害國安 鄧炳強：囚犯圖建勢力

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨指控有在囚者與外界企圖在監獄建立勢力從而危害國安，包括指稱有組織壟斷監獄物品供應，以斂財及在監房製造特權，有在囚者以物品招攬追隨者憎恨香港或中央政府。囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻否認建立勢力及危害國安指控，稱組織是建立人道底線，「連探監、入物資都危害國家安全，這言重了」。

稱神職人員「通風報信」 612「散播種子」

鄧炳強昨見傳媒主動稱，有還押者在囚者與外界在監獄企圖建立勢力， 從而危害國安，提出五大指控，包括利用議員、神職人員等身分探訪危害國安及「黑暴」在囚者，通風報信。他指控612人道支援基金寄信予在囚或還押者「叫他們繼續抗爭」，影響更生計劃及在監房散播危害國安種子。被問612基金是叫在囚者堅持還是有行動指示，鄧沒回應，稱若有人「跟他們說千萬不要妥協，要繼續在這裏搞到底」，與更生理念背道而馳。本報昨未能聯絡上612基金信託人。

鄧炳強形容有人裏應外合，不點名指有組織探監後傳播煽動說話，又壟斷監獄物品供應，稱「好多人奇怪，都係多個頂夾（髮夾）、多一粒朱古力啫，有乜大問題？」鄧解釋，一些日常物品在獄中「代表特權」，指有許多在囚者收到物品後招攬追隨者，令他們更憎恨香港或中央政府，從而危害國安。

羅湖懲教所近日6名在囚者包括前區議員袁嘉蔚被發現藏違禁品，18名在囚者要求管方取消紀律檢控，懲教署派區域應變部隊處理。鄧炳強以此為例稱有人違規、煽動，嘗試挑戰懲教管治。

申訴專員公署早前宣布主動調查懲教署太平紳士計劃。鄧炳強斥有人濫用投訴機制包括申訴專員，企圖影響或恐嚇懲教人員，同事或對調查沮喪及氣憤，但會專業執法，不會讓企圖在監獄製造特權者得逞。

邵家臻：按懲教標準入物資 沒金錢關係

邵家臻表示，組織是建立人道底線，按懲教署標準入物資、沒挑戰監房，做事均按法例。他說物資免費送贈，彼此沒金錢關係，組織無法也沒想過壟斷全港監獄物資，另指申訴署調查一事與他們無關。

資深大律師湯家驊稱不知鄧炳強掌握什麼資料，原則上如有做非法行為目的是顛覆政權，便可能干犯國安法，因此須看罪行元素才有討論空間，不能貿然說某人犯什麼罪。

（港區國安法）

相關字詞﹕在囚人士 邵家臻 石牆花 危害國家安全 鄧炳強

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