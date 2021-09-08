收朱古力引伸危害國安 鄧炳強：囚犯圖建勢力

稱神職人員「通風報信」 612「散播種子」

鄧炳強昨見傳媒主動稱，有還押者在囚者與外界在監獄企圖建立勢力， 從而危害國安，提出五大指控，包括利用議員、神職人員等身分探訪危害國安及「黑暴」在囚者，通風報信。他指控612人道支援基金寄信予在囚或還押者「叫他們繼續抗爭」，影響更生計劃及在監房散播危害國安種子。被問612基金是叫在囚者堅持還是有行動指示，鄧沒回應，稱若有人「跟他們說千萬不要妥協，要繼續在這裏搞到底」，與更生理念背道而馳。本報昨未能聯絡上612基金信託人。

鄧炳強形容有人裏應外合，不點名指有組織探監後傳播煽動說話，又壟斷監獄物品供應，稱「好多人奇怪，都係多個頂夾（髮夾）、多一粒朱古力啫，有乜大問題？」鄧解釋，一些日常物品在獄中「代表特權」，指有許多在囚者收到物品後招攬追隨者，令他們更憎恨香港或中央政府，從而危害國安。

羅湖懲教所近日6名在囚者包括前區議員袁嘉蔚被發現藏違禁品，18名在囚者要求管方取消紀律檢控，懲教署派區域應變部隊處理。鄧炳強以此為例稱有人違規、煽動，嘗試挑戰懲教管治。

申訴專員公署早前宣布主動調查懲教署太平紳士計劃。鄧炳強斥有人濫用投訴機制包括申訴專員，企圖影響或恐嚇懲教人員，同事或對調查沮喪及氣憤，但會專業執法，不會讓企圖在監獄製造特權者得逞。

邵家臻：按懲教標準入物資 沒金錢關係

邵家臻表示，組織是建立人道底線，按懲教署標準入物資、沒挑戰監房，做事均按法例。他說物資免費送贈，彼此沒金錢關係，組織無法也沒想過壟斷全港監獄物資，另指申訴署調查一事與他們無關。

資深大律師湯家驊稱不知鄧炳強掌握什麼資料，原則上如有做非法行為目的是顛覆政權，便可能干犯國安法，因此須看罪行元素才有討論空間，不能貿然說某人犯什麼罪。

（港區國安法）