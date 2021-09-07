調查：七成環保餐具沒列成分 3款含類膠物料

環團促製標籤 強制列明成分

環保協進會總監邱榮光指出，含PLA或澱粉合成物的即棄餐具需特定環境才能降解，該會抽查即棄餐具的結果發現，部分產品標榜無塑，但含有PLA或澱粉合成物，故認為管制即棄膠餐具同時必須設立環保餐具標籤，生產商須列明即棄餐具的成分資料，如原材料、添加劑及合成物等，讓餐飲業界在政策實施後可清晰地選擇替代品。

憂餐廳採類膠餐具 倡清晰定義

他又稱，政府管制即棄膠餐具的諮詢文件，並未為即棄膠餐具制訂定義，擔心會有餐廳採用較耐用及可重用的聚丙烯（PP）餐盒，企圖避過規管，當局必須為即棄膠餐具制訂清晰定義。

邱表示，政府計劃於2025年實施首階段管制即棄膠餐具計劃，惟垃圾收費最快於2023年實施，認為應盡早落實管制即棄膠餐具，實施日期應較垃圾徵費更早，否則市民可能因未有足夠回收設施下加重支付垃圾費的負擔。他促請政府增加更多回收點，以回收膠餐具的替代品，同時必須加強監察，避免有環保餐具生產商魚目混珠，聲稱膠具以天然物料製造，當中混入人工合成物，影響回收物料質素。