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環署：研調整垃圾桶數量 垃圾站裝CCTV

【明報專訊】不少三無大廈及舊樓無垃圾收集點，不少居民會將垃圾丟到街邊垃圾桶。環保署稱，會與食環署商討垃圾徵費執法細節，包括會否調整街上垃圾桶數目及在垃圾收集站加裝閉路電視。有環團認為在18個月準備期內，應分階段減少街上垃圾桶數量及縮小桶口，以免成為非法棄置垃圾黑點。

環保署助理署長鄭懿嘉稱，三無大廈和部分舊樓或無收集垃圾的地點，部分居民會自行棄置垃圾於食環署垃圾收集站，但徵費實施後無論如何都要使用指定垃圾袋，未來18個月會逐步向物管、清潔公司等發指引，日後拒收非使用指定垃圾袋的垃圾，亦會與食環署商討執法細節，尤其針對非法棄置黑點，亦會考慮在垃圾站加裝閉路電視，也會視乎情况看是否再調整街上垃圾桶數目。

食環署表示，該署已在全港275個非法棄置垃圾地點安裝網絡攝錄機，預計可擴展至約300個地點。另外，該署2017年中開始逐步設立35支專責執法小隊，加強對違反公眾地方潔淨罪行者執法。

環團倡效台灣 縮桶口查垃圾車兼巡樓

綠領行動總幹事何漢威認為，正式落實收費前，應逐步減少街上垃圾桶數量以免鼓勵非法棄置。他稱現時街上垃圾桶投入口雖已縮減但仍太大，台灣垃圾桶入口只有成年人拳頭大小，僅可放入紙屑等細小垃圾，認為將來本港仍可在人流較多的地點放置垃圾桶，「但不用現時一條街有多個垃圾桶這麼多」。

何又建議，落實徵費初期仿效台灣做法，每晚派執法人員兵分兩路，跟隨垃圾車檢查垃圾是否以指定垃圾袋包妥，以及上樓巡查向違規單位發告票，嚴厲執法以增阻嚇力，對守法市民較公平。

三無大廈缺收集點 社協：多棄街桶

社協副主任施麗珊稱，三無大廈不少居民會直接將垃圾丟至街邊垃圾桶，加上近一兩年垃圾桶減少，曾有街坊因放垃圾在已塞滿的垃圾桶旁邊，被食環署檢控亂拋垃圾，若實施徵費，需花時間讓街坊了解如何減少垃圾及增加回收設施。

按政府建議，垃圾收費法例通過後會有至少18個月準備期，正式落實收費後再有半年適應期，執法人員主要對違例個案發警告；適應期過後當局會嚴厲執法，執法人員會向違例者發出1500元定額罰款通知書，或以傳票檢控，首次定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月，再次定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

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