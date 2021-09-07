垃圾徵費擬2023下半年推 環團批太遲 指準備期已延長無交代 轟當局準備差

擬向三無大廈派換袋券

環保署估計，徵費實施後全港家庭每日約需使用200萬個指定垃圾袋，工商機構每日則需使用約100萬個垃圾袋，即全港每日約需使用300萬個垃圾袋。當局計劃實施徵費初期免費派發指定垃圾袋，環保署副署長陸嘉健接受訪問稱，條例審議期間主流意見是集中向住宅派發，派多久仍未有定案，但會考慮是否向低收入家庭派較長時間，他認為市民不需很長時間適應。他又透露，當局可能會向三無大廈派發垃圾袋換領券，正考慮細節，包括如何確保換領券真偽；部分鄉郊地方若難以派發，或會透過鄉事委員會、村公所協助。

收廚餘暫限食肆 盼日後擴至住宅

徵費實施後政府會安排免費收集食肆已分類廚餘，家居則未有類似安排。陸嘉健稱，回收廚餘涉複雜物流系統，家居廚餘處理較複雜，香港人慣吃菜式較多汁，疫情下很多人對回收廚餘有憂慮，會先在食肆推行免費廚餘回收，日後亦希望在住宅推行。

環保署稱，日後約有4000個指定售賣點出售指定垃圾袋，署方自去年11月推行「綠綠賞」電子積分計劃，在指定回收點回收可賺取積分換領禮物，現有約9萬名用戶，會考慮日後提供以積分換領垃圾袋。另外，指定垃圾袋將有防偽特徵，署方稱膠袋上會印有二維碼，每批膠袋亦有特定號碼。

綠領行動總幹事何漢威認為，垃圾徵費已討論多年，市民早已準備好徵費，政府原先提出法例生效後設12至18個月準備期，後來變成最少18個月，惟未能交代為何要18個月，「看不到有什麼措施要準備如此長時間」，認為若條件許可應縮短準備期，2023年下半年才實施是太遲。綠惜地球環境倡議總監朱漢強亦認為，如此長的準備期反映當局未有充分準備，又稱公眾往往要收費後才改變，法例拖得愈長或免費派袋愈久，就愈遲達至減廢成效，亦有違污者自付原則。

社協倡低收入者豁免

社協副主任施麗珊稱，就算多環保及節儉也會有垃圾，始終額外增加開支，而舊區街坊及長者接受信息較慢，她認為徵費實施後起碼要免費派一兩年指定垃圾袋，其間教他們減少垃圾、分類回收，更應豁免向綜援等低收入者徵費。朱漢強稱，現時劃一的收費設定不能回應低收入家庭需要，建議採取三級制，如購買3或5公升垃圾袋，每公升收費可低於0.11元，若15公升以上則應每公升收費高於0.11元，以有更大誘因減廢，亦可減少基層負擔。