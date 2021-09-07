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3中學生涉大埔警署縱火 官質疑檢控未全符控罪元素 控方續告

【明報專訊】大埔警署去年4月凌晨遭人投擲汽油彈，警署車閘及外牆被火熏黑，3名同校中學生被捕，案件昨在區域法院開審。兩名18歲學生本打算承認有意圖而縱火罪及襲警罪，法官林偉權質疑控方檢控基礎缺乏「罔顧警員生命」的控罪元素，稱片段顯示燃燒物在原點燃燒，距離火點頗遠的警員「不慌不忙」上前觀看，質疑「對他人身風險損害何在？」控方一度想改為「罔顧警署內所有警員生命」，法官質疑「令人費解」及「不可取」。控方最終堅持以原有基礎檢控，辯方遂改稱擬不認罪。

兩人原擬認罪 或改不認罪

3名被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲），同被控於2020年4月1日在大埔警署外用火損壞屬於港府的一面牆及一道閘，罔顧警員26719生命是否會因而受到危害。曾華錕及羅聶峰另涉襲擊警長1551及高級警員33922。

着火不近警 官：難符罔顧警命

首兩名被告甫開庭表示承認兩罪，第三被告則不認罪，控方讀出案情，並播出大埔警署的閉路電視片段。法官指燃燒物有大有小，均在原點燃燒，現場沒有物件導致火勢蔓延至警員附近，警員更「不慌不忙」走上前觀看，十分鎮靜，關注為何控方以《刑事罪行條例》第60條（2）為檢控基礎（即包括「罔顧警員生命是否會因而受到危害」）。辯方同意法官所指，稱去年曾去信律政司要求以第60條（1）檢控（即不包括罔顧警員生命），惟不獲接納。

控方改指「罔顧所有警員」

官批花巧不可取

林官即稱，兩個檢控基礎令判刑有「相當的分別」，一度休庭讓控方向律政司索取指示，控方稱律政司堅持檢控決定，即遭林官質疑律政司有否觀看片段，控方稱有，亦再已向他們解釋，並申請將「罔顧警員26719」變成「罔顧警署內所有警員」，林官反問「什麼所有警員？」控方解釋律政司稱案發為停車場出入口「有車就有人」，林官聞言稱「令人費解」。

林官續稱，控方要視乎證據檢控，而非花巧地「以為刪掉一個警員身分就可包含全世界」，直指做法「不可取」，又反問如何令檢控工作進步、如何令大眾對法律認知有正確觀念。

下午開庭後，為案件提供法律意見的律政司檢控官親自到庭解釋，稱被告將燃燒中的汽油彈投擲至警署車輛出入口，其中一枚擲向警員26719，另燃燒物着地後，部分玻璃碎向不同方向飛濺，有車位出現焦黑痕迹，顯然已屬罔顧其生命，但承認片段中未有拍攝到相關部分，不過有警員會出庭供稱在案發後的發現，再遭林官反駁「那段動盪日子中，這不是唯一發生的事」。

控方最終決定以原有基礎繼續檢控，辯方稱擬改為不認罪，並需時索取指示。聆訊今（7日）續。

【案件編號：DCCC 803/20】

相關字詞﹕警員 縱火 汽油彈 大埔警署 反修例運動

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