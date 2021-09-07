女子美返港初確 將軍澳領都強檢

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，已打針而感染變種可理解為出現抗藥性，令疫苗成效減弱，又指綜合各地數據，接種復必泰或科興滿6個月抗體水平明顯減少，多個地方均建議打第二針滿6個月打第三針。對於菲傭輸入個案增加，他說當地處爆發高峰，故屬預期之內。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》指本港首兩宗Mu變種患者均在6月6日從哥倫比亞來港，至7月20日再多一宗，為26歲美國抵港學生，接種了兩針復必泰。患者均在檢疫期間確診，沒病徵，肺片清，不用接受抗病毒藥物治療；又指現在不會再用「免疫屏障」字眼，改為「保護屏障」，因打針不等於免疫，但可減重症及死亡風險。

此外，食衛局昨公布已與韓國、印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國政府完成商談，認可上述地區發出的疫苗接種紀錄，明天（8日）起生效。

（新冠疫情）