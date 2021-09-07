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4年半內現校園個案 兩人患耐多藥結核病

【明報專訊】可透過空氣傳播、主要一線藥物無法治療的耐多藥結核病，4年半內首見於學校。結核病俗稱肺癆，衛生署昨公布今年上半年有4宗結核病學校群組，包括在幼稚園及中學發現，涉及10人，其中兩人患耐多藥結核病。結核病專家、呼吸系統專科醫生梁子超指出，雖然有藥物治療耐多藥結核病，但新藥在兒童身上使用較少，故一旦兒童感染耐多藥結核病，治療或較複雜。

今年4宗學校群組 包括幼稚園

衛生防護中心胸肺服務昨公布本港最新結核病數字，胸肺服務在去年共接獲3699宗結核病呈報個案，呈報率為每10萬人49.3宗，而耐多藥結核比例低於1%。去年個案中，有182宗個案患者年齡介乎3至24歲，比率近5%，同年校園共出現7個群組感染，涉14人。

屬嚴重結核病 專家：兒童治療更複雜

此外，衛生署公布今年1至6月共出現4個校園群組，涉及10人，其中兩個群組在中學出現，一個群組在專上院校，一個在幼稚園。涉及校園的個案中，包括兩宗耐多藥結核個案。耐多藥結核病是嚴重的結核病，病菌對兩種主要的一線治療藥物（異煙肼及利福平）具耐藥性，即藥物失去治療細菌感染的療效。

學校人多聚集欠通風 料較易爆群組感染

曾任衛生防護中心胸肺科主任顧問醫生的梁子超表示，有藥物可治療耐多藥結核，但治療時間較長，治療普通結核要6個月，治療耐多藥結核要1年至1年半，且新藥在兒童身上較少使用，故治療方案或較複雜。梁子超又稱，學校人多聚集，且課室通風或不佳，較容易爆發結核病群組，而校園出現耐多藥結核群組的源頭很可能是成人，例如家長和老師，不排除新型冠狀病毒疫情下，市民延誤求醫，導致病例較遲被發現。

肺結核病患者在咳嗽、打噴嚏及唱歌時會產生帶菌微粒並在空氣中散播，有良好抵抗力的人吸入這些微粒不一定會感染，而受感染者有一成人會發病，發病的時間可能是在受到感染後數星期、數月、數年，甚至數十年後。除非醫生認為結核病患者再沒有傳染性，否則具傳染性的患者不應乘搭公共航空交通工具。

相關字詞﹕梁子超 衛生署 耐多藥結核 肺結核

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