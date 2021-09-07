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一生有情 詩人蔡炎培仙逝 享年86歲

【明報專訊】「蔡詩人的心臟已停頓了。」詩人蔡炎培的前妻朱珺昨凌晨於facebook公布前夫死訊，將按蔡生前遺願，後事一切從簡，或舉行基督教悼念儀式。蔡炎培享年86歲，2003年曾獲提名諾貝爾文學獎、2008年北京文學評審中心授予終身成就獎，他曾形容：「無他，我的前半生，核心意象就是頭髮，女人是我創作的動力泉源。八○年代中開始，我已從『書被催成墨未濃』（李商隱無題詩句）的氛圍走出來，走向平白如話，但求多一個可能。文學就是貴乎可能。」

18歲始行詩路 曾任明報編輯28年

人稱「蔡爺」的蔡炎培1935年生於廣州，3歲時隨家人移居香港，在培正中學就讀時遇上國學大師羅忼烈，18歲起開始寫詩，中學時為即將出國升學筆友Helen，寫下名作短詩《彌撒》，後來他赴台升學，畢業於中興大學農學院，參加徵文比賽後回港，獲亦舒的前夫蔡浩泉的邀請，開始在《星期小說文庫》寫小說為生，1966年起在《明報》編輯部工作，一做28年。

「蔡爺」自1950年代開始寫詩，1978年出版第一本詩集《小詩三卷》，1984年出第二本詩集《變種的紅豆》，1996年推出自己十分看重的作品《中國時間》，還原現代中國50年來的變化；2017年出版的《偶有佳作》，有寫執紙皮阿婆過馬路的情景，有寫2014年的雨傘運動，詩末提到「傘後／有說／夢中不識歸路／夢醒／人也散了／／篤撐 查撐 ／篤篤撐」。

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