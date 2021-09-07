一生有情 詩人蔡炎培仙逝 享年86歲

18歲始行詩路 曾任明報編輯28年

人稱「蔡爺」的蔡炎培1935年生於廣州，3歲時隨家人移居香港，在培正中學就讀時遇上國學大師羅忼烈，18歲起開始寫詩，中學時為即將出國升學筆友Helen，寫下名作短詩《彌撒》，後來他赴台升學，畢業於中興大學農學院，參加徵文比賽後回港，獲亦舒的前夫蔡浩泉的邀請，開始在《星期小說文庫》寫小說為生，1966年起在《明報》編輯部工作，一做28年。

「蔡爺」自1950年代開始寫詩，1978年出版第一本詩集《小詩三卷》，1984年出第二本詩集《變種的紅豆》，1996年推出自己十分看重的作品《中國時間》，還原現代中國50年來的變化；2017年出版的《偶有佳作》，有寫執紙皮阿婆過馬路的情景，有寫2014年的雨傘運動，詩末提到「傘後／有說／夢中不識歸路／夢醒／人也散了／／篤撐 查撐 ／篤篤撐」。