港大研究：港人長壽因控煙 促禁電子加熱煙

比較20高收入區 港吸煙疾病死亡率最低

過去7年蟬聯全球最長壽地區

香港已連續7年蟬聯全球最長壽地區，港大李嘉誠醫學院分析了香港和全球其餘20個高收入國家的數據，包括新加坡、日本、澳洲、英國和美國等，發現自1979至2016年，香港男性較其餘國家男性平均長壽1.86年，女性長壽2.5年。研究分析了多種疾病的死亡率，發現港人長壽較顯著的原因，包括心血管疾病和女性癌症的死亡率較低，其中香港男性因心血管病死亡率較低，壽命較其他國家長1.22年，女性則長1.19年；而香港女性因癌症死亡率低，壽命較其他多家長0.47年。

此外，團隊分析發現，香港與吸煙有關疾病的死亡率是眾多國家之中最低，其中男性因此較其他國家男性長壽0.94年，女性因此長壽0.87年。

死亡率低何須再收緊控煙

梁卓偉：勿等「血的教訓」才禁

梁卓偉表示，控煙政策未必即時反映在壽命上，或要數十年才會見到效果，但他認為成功控煙是香港人口壽命冠絕全球的關鍵。至於本港與吸煙有關疾病的死亡率已較低，為何仍需訂立更多控煙政策，梁卓偉說，英國、美國等國家近年經驗顯示，青少年會被另類煙草產品吸引，部分人其後患上不明肺病，質疑本港是否要等到有「血的教訓」才禁止電子煙和加熱煙，認為即使只是拖延禁售相關產品已會「很大件事」。他又說，難以評估禁止電子煙和加熱煙後，港人壽命可延長多少，但要確保新生代不會染上煙癮。

立法會審議禁止電子煙和加熱煙的法案委員會預計本周五（10日）再開會，梁卓偉形容現在是最關鍵的時候，希望市民的眼睛雪亮，在即將舉行的立法會選舉中，看清哪些議員維護市民健康。

港大醫學院公共衛生學院羅旭龢基金教授席（公共衛生學）兼社會醫學講座教授林大慶表示，若允許加熱煙和電子煙在香港流通，會導致吸食煙草產品的情况迅速回升，促請立法會盡快通過全面禁止電子煙和加熱煙。