港大研究：港人長壽因控煙 促禁電子加熱煙

【明報專訊】港府提修例擬全禁電子煙和加熱煙，香港大學的研究團隊分析全球21個高收入國家和地區數據，發現香港之所以在過去7年蟬聯全球最長壽地區，關鍵之一是本港與吸煙相關的疾病死亡率是眾多國家及地區之中最低，團隊認為港人長壽與本港一直以來的控煙政策有關，促請立法會盡快通過全面禁止電子煙及加熱煙。港大的研究亦發現，導致折壽的因素當中，有10%是來自醫療制度。政府擬修例引入海外醫生，港大醫學院院長梁卓偉昨三度被問及對修例的看法，以及政府事前有否向港大醫學院諮詢，他均未有正面回應，稱日後在其他合適場合再交代。
比較20高收入區 港吸煙疾病死亡率最低
過去7年蟬聯全球最長壽地區
香港已連續7年蟬聯全球最長壽地區，港大李嘉誠醫學院分析了香港和全球其餘20個高收入國家的數據，包括新加坡、日本、澳洲、英國和美國等，發現自1979至2016年，香港男性較其餘國家男性平均長壽1.86年，女性長壽2.5年。研究分析了多種疾病的死亡率，發現港人長壽較顯著的原因，包括心血管疾病和女性癌症的死亡率較低，其中香港男性因心血管病死亡率較低，壽命較其他國家長1.22年，女性則長1.19年；而香港女性因癌症死亡率低，壽命較其他多家長0.47年。
此外，團隊分析發現，香港與吸煙有關疾病的死亡率是眾多國家之中最低，其中男性因此較其他國家男性長壽0.94年，女性因此長壽0.87年。
死亡率低何須再收緊控煙
梁卓偉：勿等「血的教訓」才禁
梁卓偉表示，控煙政策未必即時反映在壽命上，或要數十年才會見到效果，但他認為成功控煙是香港人口壽命冠絕全球的關鍵。至於本港與吸煙有關疾病的死亡率已較低，為何仍需訂立更多控煙政策，梁卓偉說，英國、美國等國家近年經驗顯示，青少年會被另類煙草產品吸引，部分人其後患上不明肺病，質疑本港是否要等到有「血的教訓」才禁止電子煙和加熱煙，認為即使只是拖延禁售相關產品已會「很大件事」。他又說，難以評估禁止電子煙和加熱煙後，港人壽命可延長多少，但要確保新生代不會染上煙癮。
立法會審議禁止電子煙和加熱煙的法案委員會預計本周五（10日）再開會，梁卓偉形容現在是最關鍵的時候，希望市民的眼睛雪亮，在即將舉行的立法會選舉中，看清哪些議員維護市民健康。
港大醫學院公共衛生學院羅旭龢基金教授席（公共衛生學）兼社會醫學講座教授林大慶表示，若允許加熱煙和電子煙在香港流通，會導致吸食煙草產品的情况迅速回升，促請立法會盡快通過全面禁止電子煙和加熱煙。