真普聯停支款 612基金截捐款 受助人感擔憂 有大律師稱「預咗」 續供服務

基金宣布有序停運後，警方上周三（1日）表示，國安處正在調查基金，並根據《港區國安法》第43條實施細則附表7，向法庭申請「提交物料令」，要求有關人士提交資料。基金在9月4日表示，截至9月3日，共籌得571萬元 ，8月亦收到75筆退還款項，共58萬元。

原定9月28日後停運 未付款申請需暫停

基金原定9月28日後才停運，惟基金昨發公告，指由於基金託管人真普聯不再為基金執行支款指示，基金不能再支款，所有未付款的申請即時暫停處理。基金表示，感謝各位被捕者、被告、在囚者及其家人一直以來的信任。基金深切關注受這個發展影響的申請，會盡力尋求早日解決問題。就最近的捐款，基金會徵詢法律意見，並向銀行及網上捐款平台服務供應商了解可否退款。

前年反修例示威中，速龍小隊及防暴警察執勤時常不展示警員編號，7名市民和香港記者協會入稟高等法院覆核有關做法，包括6．12右眼中槍的楊子俊。高院去年11月裁定不展示編號的做法違反《人權法》，警方與律政司其後決定上訴。

覆核案或需終極上訴 楊子俊憂負擔不起

楊子俊昨向本報表示，早在入稟高等法院時，612人道支援基金已承諾承擔開支；其後警方提出上訴，他因資金有限申請法援，基金已承擔分擔費用約數十萬元。上訴有待排期處理，楊指若警方上訴得直，他將會損失基金已支付的分擔費用；若他決定上訴至終審法院，他需再申請法援和尋找多一筆分擔費用，形容有關金額難以負擔。他擔憂基金不能再支款將影響眾多受助人，「很多其他社運案件，需要醫療開支、法律開支，為數不少，612（基金）擔當的角色是收集民間支持，是非常重要」。

有不願具名的大律師表示，正協助多名受惠於基金的反修例被告，而對於基金不能再支款，他說對其個人無影響，「有無612（基金）都會照做」，又說「都預咗，睇吓幾時啫」。他稱不知其他大律師和事務律師如何應對，但暫時無聽聞有人因此而不提供法律服務。

記協《頭條》覆核案 籌得50萬停收捐款

另外，記協聯同香港電台節目製作人員工會，早前就港台節目《頭條新聞》一集內容被裁定污衊和侮辱警方，眾籌司法覆核費，至昨日籌得逾50.7萬元，並宣布即日起停收捐款。案件在6月已完成審訊，待法官擇日宣判。