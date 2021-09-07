粵港澳聯合反黑港拘2320人 檢36億元投注紀錄10年最高

外圍賭波拘40人 檢2100萬現金

被捕人包括1616男及704女，年齡介乎11至84歲，當中包括85名內地人，以及140名非華裔。其中一名被捕的11歲男童涉及與三合會糾紛有關的毆打案件，他本身亦有三合會背景；另有一名13歲被捕人則涉及「淋紅油」的非法收債案件；一名15歲被捕人則為中學生，涉在與其他同學糾紛時自稱三合會成員。

另巡逾2000處所 檢3.7億元毒品

有組織罪案及三合會調查科總警司黃維表示，針對今年6月歐國盃，警方共拘捕40人，包括外圍集團主腦及骨幹成員，檢獲逾2100萬元現金，凍結多個銀行戶口共1950萬元資金，並錄得36億元投注紀錄，數字創10年新高，相信已瓦解兩個本地收受非法外圍賭注集團。

警方亦聯同海關、消防處及入境處巡查2000多個場所，包括派對房間、遊戲中心、酒吧及網吧等，並搗破多個非法賭檔、賣淫場所及毒品分銷中心，檢獲共值約3.7億元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等，以及攻擊性武器、私煙、私油、色情光碟和大量非法投注紀錄，並發出約3000張限聚令告票。

警方另在元朗搗破一個以貨櫃改裝而成的大型無牌酒吧，共拘捕81人；又打擊大埔區內有一個近年正在壯大勢力的黑幫組織，並拘捕部分骨幹成員。

此外，水警亦偵破4宗集團式經營的海路偷運人蛇案，拘捕17人，包括兩名有黑社會背景的本地男子、11名內地及4名越南非法入境者，並檢獲一艘快艇、兩支仿製槍械及兩支雷射筆等。