先發現起火 迷你倉經理：上司囑「等埋我先報警」

稱「唔夠膽」用滅火筒 入職無訓練

涉事迷你倉於2016年6月21日開始起火。黃家晉表示，當日早上10時半，他發現3樓的閉路電視畫面呈黑色，於是前往3樓查看，發現倉內走廊地下起火，火勢蔓延走廊一半範圍，「開門就有煙湧出嚟」。他隨即致電上司呂國榮查詢，呂表示正返回公司，「等埋我先報警」，並建議他用滅火筒救火和購買毛巾。他自言「真係唔夠膽」，所以沒有使用滅火筒，而且他不懂得處理火警，遂半掩着迷你倉的閘門，到附近商場買毛巾。黃表示，呂國榮到場後，指示眾人用毛巾遮掩口鼻，其間起火的迷你倉環境黑暗，「燒着地下黑色嘅嘢」。不久，警方接報到場，他陪同其他員工撤離。

指不懂處理 按上司建議到商場買毛巾

庭上播放閉路電視片段，顯示黃在起火的迷你倉外徘徊數分鐘。黃表示，入職的訓練僅涵蓋迷你倉的管理事務，不包括如何處理火警，他亦沒有參與任何火警演習。此外，死者家屬一方展示消防員在火災後拍攝的照片，指不同樓層的迷你倉藏有壓縮氣體、天拿水和油漆。黃回應稱，租約規定不可存放違禁品，但員工無權檢查租客擺放的物品。

時景恒指示報警 「夾喺中間唔知點」

研訊另一焦點，在於時昌迷你倉何時決定報警。黃表示不清楚誰人報警，只記得當日收到公司創辦人時景恒致電，對方指示「如果情況唔OK就報警」。代表消防處的大律師形容，公司內部似乎躊躇一段頗長的時間才報警。黃同意說法，表示呂國榮要求等他回來就報警，時景恒則授權員工自行報警，「有兩邊唔同、相反方向嘅指示，我夾喺中間唔知點做好」。

代表時昌迷你倉的大律師提出，員工受訓時會學習回應客戶的問題，如果客戶反映有火警，員工的指定回覆是「梗係報警啦」。惟黃稱對此沒有印象，亦否認懂得使用滅火設施。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）