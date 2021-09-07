住所傳異味 消防破門揭發 六旬兒疑猝死 百歲母乏照顧亡

明報記者

昨下午1時43分，警方接獲保安員報案，稱在上水寶石湖邨碧玉樓一單位聞到異味。消防到場破門入屋，發現有兩人倒臥屋內，二人明顯無生命迹象，身體開始腐爛，經檢驗後當場證實死亡。警方經初步調查後，將案件列作屍體發現，死者死因有待驗屍確定。二人遺體晚上由仵工舁走，稍後運往殮房。

子有心臟病母患長期病 料死去一周

女死者103歲姓張，男死者59歲姓黃，二人為母子關係，居於碧玉樓中層一個約300呎單位。現場消息稱，男死者有心臟病紀錄，早年離婚，無兒無女；女死者有長期病患，不良於行，要靠輪椅代步。

警方初步發現涉案單位並不凌亂，二人身上無明顯傷痕，懷疑負責照顧老婦的兒子早前猝死，母親因乏人照顧，其後亦於單位內去世。現場消息稱，男子被發現時倒臥在單位客廳地上，女子則被發現倒臥在房間地上，估計已死去約一星期。

餐廳職員：兒餵母進食 是孝順仔

附近一間餐廳職員表示，男死者與母親相依為命，搬至涉事單位約一年多。職員稱，男死者平日推着輪椅帶母親到樓下餐廳用膳，男死者通常只叫一份餐，與母親分享，母親需要兒子餵食，餐廳職員形容男子為「孝順仔」。

社署回應稱，涉事家庭並非社署社工的跟進個案。社署社工正嘗試聯絡死者家人，為他們提供情緒支援和其他所需的協助。

資深社工陳琬琛表示，年長的照顧者需要24小時照顧另一名更年長的長者，身心及精神壓力都大，他認為現時社會較缺乏資源紓緩照顧者的精神壓力問題，相關的支援中心亦缺乏宣傳。他稱，現今社會鄰里關係較薄弱，涉事屋邨新落成，缺乏社區配套及鄰里支援，外展社工較難接觸一些隱蔽長者。

社工：屋邨新落成 隱蔽長者乏支援

陳續稱，現時外展社工主要靠長者主動前來社區中心，或靠房署及其他長者提供資料，接觸一些獨居或雙老個案，認為房署在得到有關長者同意下，亦應更主動轉介有需要個案予社工跟進。

社署則表示，政府已在2018/19年度向津助長者中心及家居照顧服務隊增撥約2.38億元的經常開支，加強外展服務，支援居於社區和照顧體弱長者的護老者，包括有殘疾或高齡的護老者，長者中心及家居照顧服務隊會透過不同的外展服務及社區網絡，例如聯繫不同的鄰里網絡及動員社區人士，識別有潛在需要的護老者，並提供所需的支援服務，例如短暫到戶看顧，以紓緩護老者的壓力。

社署：已撥2.38億加強外展服務

該署又稱，現時全港有211間津助長者地區中心或長者鄰舍中心、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及91間長者日間護理中心，為護老者提供支援服務，包括提供資訊、訓練及輔導等。社署又邀請物業管理公司安排前線物業管理人員，接受長者地區中心培訓，讓他們掌握如何辨識及協助有需要的長者及其照顧者。