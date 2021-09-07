港深簽4合作涉教育仲裁 科學園設深圳分園

其中，在河套區發展上，香港科技園公司將首先在深圳科創園區設立科學園深圳分園，讓企業可在港深創科園首批樓宇於2024年分階段落成前先行落戶合作區。兩地政府亦將推出合作區的聯合政策，提供便利人流、開設業務等的支援措施。

續研擴大「深港通」標的範圍

深港亦同意繼續研究落實一系列金融合作措施，包括繼續研究擴大「深港通」標的範圍、推動香港保險業在大灣區內地城市設立售後服務中心、促進跨境金融科技應用、加強在綠色和可持續金融方面的合作等。

此外，港府將繼續與內地探討，把目前適用於前海的「港資港法港仲裁」擴展至深圳其他地方以至整個大灣區，以及與深圳共同研究完善跨境破產合作方面的執行機制。就法律專業的資質認定，港府亦將繼續向香港業界推廣大灣區律師執業考試，並將與內地機關合作為通過考試的香港法律執業者安排內地法律實務培訓。

港大校園落戶南山區石壁龍片區

教育方面，港大繼7月與深圳市福田區政府合作，昨日再與深圳市政府簽署合作備忘錄，選址南山區石壁龍片區設立港大校園，校區將分階段建設，目標是建設一所面向世界的一流綜合性研究型大學。

去年因疫情關係，深港合作會議暫停了一年。而今年則首度改為由特首及深圳市委書記主持會議，過去均由政務司長率團出席，與深圳市市長共同主持。

（大灣區）