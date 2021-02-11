前海合作區擴7倍 港府角色未列明 「粵深領導」有別橫琴「粵澳共管」 人代：港未要求用地

提14發展要點 2035「世界一流水平」

特首林鄭月娥昨在深圳出席深港高層會晤後，對本報表示前海一向面向香港，是次擴容、擴區，可讓香港專業服務有更多發展機會。她又稱，現時前海有1.15萬間港企進駐，相信今次政策上突破，可讓更多專業服務進入前海，對兩地未來前景添加不少動力。

中央昨日公布前海改革方案，按文件共提出14項發展要點，2025年要建立健全更高層次的開放型經濟新體制，而到2035年，「營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式」。

「不危國安下 對港澳擴大服務業開放」

前海方案涵蓋各領域開放及政策創新，包括服務業、科技、營商保護、機構管理、自由貿易、金融開放、開放法律服務、內地「走出去」國際等範疇（見表）。

方案提及香港參與，為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業、就業等提供便利；支持港澳醫院在前海合作區設立機構。方案亦提出，「在不危害國家安全、風險可控前提下」，對港澳擴大服務業領域開放。金融方面，支持前海在與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試；支持港交所與前海聯合交易中心開展大宗商品現貨交易。

人代稱方案「大突破」 助內企走出去

港區全國人大代表、前海香港事務首席聯絡官員洪為民稱，中央處理橫琴與前海方式不同，澳門與粵可「共管」橫琴，因澳門提出用地要求，但港府未有要求深圳用地發展，兩者情况不同。他形容前海方案是「大突破」，因開放金融、服務等多領域機遇，讓港人北上發展。他認同前海發展會對香港帶來一些挑戰，但不同意會吸走香港資金及人才，稱前海概念反而是助內地企業，如保險行業等「走出去」，這些香港專業界能扮演角色受惠。他說部分領域如香港機場會面對深圳機場競爭，但大灣區經濟體龐大，能容下多個機場互補。

中聯辦發言人稱，前海改革方案對香港「如同一場及時雨」為香港專業人才和企業提供巨大機遇，符合條件的港澳人士能在區內擔任法定機構職務。發言人說，「美好藍圖已經繪就，關鍵在於馬上行動」，面對日益激烈的市場競爭與紛繁複雜的外部環境，香港「不進則退，慢進也是退」。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報表示，橫琴和前海方案接連出台，應是中央要平衡橫琴與前海的發展定位。他說，擴大面積符合前海自身發展需要，也可增強對香港投資者吸引力，而且容納產業的空間變大，新產業、新業態可更豐富。

明報記者

（大灣區）

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