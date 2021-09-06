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港聞二

團體助近萬中老年人驗眼 近八成有不同程度白內障

【明報專訊】有團體資助近1.3萬名年滿50歲的葵青區居民驗眼，發現近八成有不同程度的白內障，為最常見的眼疾，其次分別有9%及7%患黃斑病變及視網膜病變。有個案從未驗眼，檢查後發現有輕微白內障，及疑有糖尿病視網膜病變；亦有39%年滿60歲長者至少一隻眼有視障。團體稱公營眼科門診新症的輪候時間可達兩年半，加上長者對眼睛健康的意識不高，未必主動求醫，冀政府將眼科檢查全面納入基層醫療服務，助長者及早發現並矯正視力問題。

葵青安全社區及健康城市協會聯同理大眼科視光學院社區結合保健中心（荔景），在2015至2020年資助12,914人驗眼，其中54%須驗配眼鏡，一成須轉介至眼科專科診所。而患白內障的八成人中，579人獲轉介至眼科診所，百餘人經計劃資助到指定診所接受手術。

理大眼科視光學院高級眼科視光師余敏姿分享一名57歲男病人的個案，他從未到眼科檢查視力，僅在巿面上買老花眼鏡佩戴，驗配中度遠視、老花及散光眼鏡後，再轉介至眼科專科診所，驗出輕微白內障、視網膜出血及血管滲漏，懷疑他有糖尿病視網膜病變。

專家籲政府助長者驗眼

理大另調查8899名接受檢查的年滿60歲長者，39%至少一隻眼有視障，17%長者雙眼皆有視障，獲驗配眼鏡後，近七成視力改善，不需再轉介至眼科診所。理大眼科視光學院榮休教授及高級顧問胡志城表示，不少長者認為隨着身體機能衰退，必定會視力模糊，故少有主動求醫，影響生活質素，冀政府助長者及早驗眼。

相關字詞﹕理工大學 基層醫療 白內障

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