九龍醫院推精神健康活動 禪繞畫釋疫下壓力

67歲的古先生自退休後，每天也會到不同地方做義工，但自疫情爆發，大部分義工及面對面探訪服務取消，旅行計劃也告吹，久而久之情緒變得較易緊張，易與他人爭執。去年10月至1月期間，他參與了九龍醫院的精神健康推廣活動，形容學習禪繞畫像為腦部做瑜伽，有助釋放負面情緒，亦在畫禪繞的過程中體會到生活就算再難也有出路。

九龍醫院精神科副顧問醫生余靄婷稱，院方往年舉辦的精神健康推廣活動，較着重「推廣」，但疫情下不少人都受情緒困擾，去年則較傾向鼓勵公眾關顧精神健康，今年除繼續教導禪繞畫、和諧粉彩外，亦舉辦活動鼓勵參加者到郊外散步。

余說去年疫情最嚴峻時，不少病人會擔心到連覆診也不去，前來醫院時亦會戴足防護裝備，但隨着疫情放緩，現時病人覆診時，神情亦較放鬆。她表示，不少人在疫情下有很多疑問及憂慮，但其實無人能確實解答，反而應該活在當下及發掘興趣，重拾對生活的盼望。

（新冠疫情）