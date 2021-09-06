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打針人數跌 聶德權：落區推長者接種

【明報專訊】本港新冠病毒疫苗接種率至昨日達63%，公務員事務局長聶德權早前曾表示，本港須朝「全民接種」方向推展。聶德權昨在社交媒體指出，預料達七成接種率後，下一步將進入「攻堅」階段，提出由民政事務專員統籌，聯同地區福利專員及衛生署地區人員組成「鐵三角」，於社區推動長者接種。

聶德權昨在其facebook專頁發帖文表示，本月底本港有望達到七成接種率，但近期打針及預約人數均呈下跌趨勢，顯示出現「瓶頸」，正考驗當局的能耐及動員能力。他表示，將會調整策略，深入社區，主動接觸接種疫苗對象，以釋除市民的疑慮，「做到一個都不能少」。

18區推「一站式」接種服務

聶德權稱，日前特意召集18區民政事務專員、社署地區福利專員及衞生署同事開會，提出以長者為重點對象的接種疫苗安排。席間聶德權提出三點要求，包括由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衛生署地區同事，組成「鐵三角」，與地區組織、團體及領袖推動長者接種；推動地區外展接種，於18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種；以及於健康講座及諮詢後安排跟進行動，令長者放心接種。

增一外地返港確診 18處強檢

最新疫情方面，本港昨新增8宗確診，全是輸入個案，患者均已接種疫苗，沒病徵，7人驗出L452R變異病毒株；其中3名患者為外傭，並於菲律賓接種科興或復必泰；另有一名機組人員。初步確診少於5宗。

另外，港府昨公布一宗曾到海外、而過去21天曾在港居住的輸入個案，患者涉L452R，患者居所及曾到之處納入強檢，包括梅窩大地塘74號、旺角點點心及沙田新城市廣場Simplylife等18個地方。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕聶德權 新型冠狀病毒

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