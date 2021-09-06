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肉廠揭瘋牛症 巴西牛暫停輸港 廉價牛肉主要來源 酒樓茶餐廳料較受影響

【明報專訊】巴西農業部表示，由於當地出現兩宗「非典型」瘋牛症個案，按照與中國的動物衛生協議，即時暫停向中國出口牛肉，何時恢復出口由中方決定。有本港餐飲業界指，巴西是香港冷藏無骨牛肉的最大來源地，佔進口貨量逾半，本港若長時間無巴西牛肉供應，中式食肆或茶餐廳會較受影響。本港食物安全中心回應稱，會密切留意有關個案發展和繼續跟進。

食安中心發言人稱，法例規定進口肉類或家禽，包括巴西牛肉，須附有由食環署長認可的有關來源地當局所發出的衞生證明書，以確保有關食物符合本港法例規定和適宜供人食用。

人類食用了感染一般瘋牛症的牛肉產品後，有可能引發「非典型克雅二氏症」；不過食安中心表示，俗稱瘋牛症的「牛海綿狀腦病」可分為典型和非典型個案，當中非典型個案在牛群中屬罕有並自發，到目前為止，未有證據顯示非典型牛海綿狀腦病具有傳染性。

屬自發非典型 不威脅人類

路透社報道稱，巴西農業部上周六（4日）通報，位於西部的馬托格羅索州，以及東部米納斯吉拉斯州的兩間肉類處理廠，發現有年老的牛染病，又指非典型瘋牛症是牛因遺傳等因素自然發生，非因食用遭污染飼料，不會威脅人類健康。

香港統計處資料顯示，巴西是香港冷藏無骨牛肉的最大來源地，佔進口貨量約六成，其次是美國，佔進口量約兩成。

肉商：改入口地 難料價格影響

全港新鮮牛肉肉商召集人許偉堅表示，若巴西暫停供應本港冷藏牛肉，可改由美國、英國、澳洲及阿根廷等地入口，預料對供應影響不大，但難料對價格影響。稻苗學會會長黃傑龍稱，巴西牛肉價格較廉宜，有酒樓會用來製作牛肉球等點心，若無巴西牛肉供應，對中式食肆或茶餐廳影響較大。

本報記者昨到鵝頸街市，凍肉舖店員胡先生稱，店內3款巴西牛肉均是較早前購入，相信非染瘋牛症的批次，昨亦有數名顧客購買，不清楚之後來貨會否受影響；另有凍肉店負責人稱，主要售賣美國或新西蘭牛肉，只有約兩成牛肉來自巴西，相信對生意影響不大。

市民稱安全計 暫避買

市民趙小姐本來打算購買巴西牛肋條，但後來改買美國肥牛，她稱報道稱巴西的瘋牛症不會影響人體健康，但自己是普通巿民「唔識分」，為保障家中老幼健康，暫不會購買巴西牛肉；每星期會吃一至兩餐牛肉的冼太則稱，會着家庭傭工買餸時留意，避免購入巴西牛肉。

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