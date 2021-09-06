道具車翻側壓胸 《掃毒3》飛車指導嚴重

沒表面傷痕清醒送院 暫列工傷

事發昨凌晨2時許，警方接報指青衣西草灣路香港聯合船塢懷疑有人被車撞傷。56歲姓陳的男傷者沒有表面傷痕，救護員為他固定頭、頸及戴上氧氣罩協助呼吸，送院時清醒，經治理後情况嚴重。警方調查現場，初步相信船塢正進行電影拍攝工作，陳佈置場地時遭道具車壓傷，暫列工業意外有人受傷案件處理。

道具車無引擎 佈置中突翻側

現場消息稱，陳偉強當時佈置場地，將一輛道具七人車設置傾斜時道具車突然翻側，他走避不及被壓中受傷，工作人員即把道具車移走，並將陳救出及報警。道具七人車外表與街道行駛車輛無異，但引擎與部分組件均被移除，事後由拖車拖離船塢。

翻查資料，陳偉強為本港資深電影從業員，過去曾參與多部電影製作，曾任飛車指導、副導演、策劃、編劇及演員等多個崗位。過往亦曾為《戰狼II》、《殺破狼II》及《P風暴》等多部電影擔任飛車特技指導。

意外時正拍攝《掃毒3天大地大》，電影由邱禮濤執導，演員包括劉青雲、古天樂、郭富城、林雪等。投資該片的寰宇電影老闆林小明接受本報查詢時稱，意外時沒有演員在場，陳偉強當時被一部突然翻側的道具車壓傷胸骨，胸骨有些爆裂，需留醫深切治療部觀察，暫沒有生命危險。林小明稱意外沒影響拍攝進度，「即使有影響亦無所謂，最緊要係人無事及安全」。

疫情放棄泰國拍攝 留港重新搭布景

《掃毒3》上月舉行開鏡拜神儀式，早前已完成內地戲分，攝製團隊原定飛往泰國拍攝，惟因當地新冠肺炎疫情嚴峻，電影公司為安全起見決定改為留港拍攝。林小明稱，《掃毒3》臨時變陣留在香港拍攝，因部分器材已赴運泰國及要重新在港搭建村落布景，令製作成本超支逾千萬元。