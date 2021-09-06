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賽馬日開鑼1.7萬人入場 疫情後最多 投注額14.41億創首日新高 馬迷嘆場內冷清

【明報專訊】疫情緩和，新年度馬季開鑼日可接受公眾預先登記進場，昨逾1.7萬人入場，是去年疫情爆發以來最多一次，全日10場賽事投注額共14.41億，較上季開鑼日13.76億元增4.7%，創歷來開鑼日紀錄。由於社交距離措施仍然實施，馬場公眾席較疫情前冷清。有馬迷說氣氛不及疫前開鑼日；亦有首次來「朝聖」的市民稱與想像相差甚遠，對「無人扔馬飛」感失望。

馬會CEO：短期不大幅放寬入場人數

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，滿意新馬季取得好開始，稱投注額「超出預期」，對今季前景樂觀，但以防疫為前提下相信短期內不會大幅放寬入場人數。昨日入馬場的馬迷須預先登記，在場內只能坐在預定位置，看台上不得多於4人同坐，保安員不時提醒入場者遵守社交距離措施。不過，有市民不清楚須預先登記安排，在馬場入口被拒諸門外。

林鄭重臨主持開鑼 市民報掌聲

自2019年社會運動起，特首林鄭月娥便因社會事件及疫情缺席馬季開鑼儀式，昨日林太重臨主持開鑼儀式及頒發特首盃，她入場時有市民向她打招呼，亦有市民報以掌聲，林太則揮手回應。

近年開鑼日投注額大多維持逾12億元，上季開鑼日錄13.76億，今年升至14.41億，連續兩年創新高（見表），顯示賽馬投注未見受疫情影響。

人數表演減 馬迷：氣氛與疫情前差很遠

根據馬會數字，疫情前開鑼日入場人數有6萬至7萬，昨僅約1.7萬，但馬迷投注熱情未減。38歲的曾先生過往每月入馬場幾次，疫情期間未曾踏足。相隔年多昨再入馬場，更帶備電腦分析賽果，「現場會聽到馬蹄聲見到馬樣，感覺效果好好多」，但他形容昨日氣氛與疫情前差很遠，「之前人頭湧湧，現在雖然重開，但人數好大差別，氣氛都沒那麼熱鬧。還有少了好多表演」。

昨特意請假來馬場的黎先生說從未入過馬場，因最近新買了一支長鏡和朋友入馬場拍攝。他說開鑼日與想像有落差，「啲人輸咗無人扔馬飛，有啲失望，我想睇人扔馬飛」。

開鑼日傳統主要賽事特首盃，結果由練馬師大衛希斯訓練的「肥仔叻叻」，以大熱門身分掄元。賽後林鄭月娥頒贈獎盃予馬主代表。

相關字詞﹕應家柏 新型冠狀病毒肺炎疫情 賽馬會 馬季開鑼

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