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中環大埔屯門今起增設服務中心 補辦消費券

【明報專訊】大批市民上周因填錯或填漏資料未能成功取得消費券，湧到位於旺角的消費券秘書處排隊查詢，導致大排長龍，財政司長陳茂波昨發表網誌表示抱歉，指事件反映當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間；他宣布今日會增設3個服務中心，讓市民補辦手續。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，新措施雖然「遲咗幾日」，相信仍有一定作用，又指日前政府已迅速應變，反映願意面對問題，值得其他部門借鏡。

陳茂波：尚有萬個登記資料有誤不全

陳茂波稱目前尚有約1萬個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理，為更便利這批市民重新登記，由今日起，政府會增設3個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心和屯門良景邨良景社區中心，開放時間為周一至六上午9時至下午6時，服務至9月15日。

陳茂波又說，上周在始創中心辦事處曾因人流驟增而出現較長輪候時間，政府已即時應變和補救，包括大幅增加人手及增設上周六的收表時段。秘書處接到個案數量，已由首兩天(上周四、五)分別2000多宗，回落到前日(上周六)約1000宗，始創中心秘書處的收表服務基本上已毋須輪候。

陳茂波稱，至今已有630萬名市民領取了第一期消費券，對市道帶來有效的刺激，商戶生意明顯增加，充分反映計劃成效。他期望下月1日首批申請的市民獲發第二期消費券時，為市場帶來新一輪的消費力。

稱必須協助長者接上數碼渠道

不過，陳茂波指出，這個首次推行的計劃遇到不少挑戰和難題，包括如何協助長者接上數碼渠道，讓他們更能接受及融入電子模式的應用，是必須應對的課題；而消費券計劃的執行也需不時檢討和修正，才能讓市民和整體社會受惠。

相關字詞﹕陳茂波 消費券

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