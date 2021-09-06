顧問服務包括提議承辦商 業主憂涉利益關係

按博德標書內容，博德會為瑞士花園提供4個階段顧問工作，費用為75萬元，當中第二、三階段工作是關於聘請工程承辦商及監督工程。

標書列明，博德在第二階段將負責向法團提供建議邀請的工程承辦商、邀請承辦商投標、與被揀選的承辦商面談，以及向法團報告及建議合適的承辦商等。標書又寫明，瑞士花園業主立案法團有權按情况僅選取博德進行指定階段的服務，博德只會獲支付實際完成階段的費用。

測量師：標書所列屬標準服務範圍 顧問公司須申報利益

瑞士花園小業主Sam表示，博德只是顧問公司，不理解為何有權建議和決定之後的工程承辦商，並關心顧問公司與工程承辦商是否有利益關係，而業主亦未必知，包括如何避免找自己相熟的工程公司來投標。

測量師何鉅業指出，博德的標書中列出的4個階段服務，均屬於標準服務範圍，獨立顧問公司可向法團建議他們認為有實力、有相關良好經驗的工程承辦商，而最終決定權仍在法團，「但若業主認為顧問公司不好，就自然會有擔心」。因此，何鉅業強調顧問公司必須按照操守進行招標等程序，而且必須提交與法團成員及工程承辦商的利益申報，以便互相監察。

（偵查報道）