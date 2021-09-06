博德兩捲投標爭議 業主問倡議人身分無果

兩會議通過維修聘顧問 出席率稍高法定

根據法團會議紀錄，去年6月法團周年大會共42名業主投票或以授權票，決定是否委任顧問公司研究改善及維修大廈工程，佔全體業主約25%，最終以41票通過，當時會上初步有業主建議向包括博德在內的10間顧問公司邀標，又稱之後會再邀請業主介紹其他顧問公司。

另一份10月的會議紀錄則顯示，法團最終只向周年大會上提到的10間顧問公司邀標，其中8間回標，報價49.5萬至790萬元，而法團曾與最低價的3間顧問公司面試，包括投標價75萬元的博德，並在會面後一致認為其中一間公司較佳及合適，惟無提及是哪一間；會議紀錄顯示出席人數不足20人，加上數票授權票共25戶投票，佔總戶數約15%，並一致通過聘請博德。

年老業主稱沒留意會議 事後發問卷得悉

由於兩次會議均僅有少數業主出席，一班年老業主坦言，一直沒留意法團會議內容，直至數月前收到博德發出問卷調查，才知屋苑打算大維修。業主Sam（化名）表示，翻查會議紀錄後曾向法團查詢建議上述顧問公司的業主身分，以及該業主與法團及有關顧問公司會否涉利益衝突，但均不得要領；他指博德過去曾牽涉伊利莎伯大廈及均益大廈維修爭議，故希望法團可解釋選擇博德的詳細原因。

翻查資料，本報2015年曾報道銅鑼灣伊利莎伯大廈接獲強制驗樓令後，業主大會通過維修決定，當時以最低入標價計工程費達1.2億元，但有業主指未獲提供博德以外的顧問公司供選擇，也沒交代其他落選公司數目及原因。西營盤均益大廈二期同樣在接獲強制驗樓令後，於2017年間向顧問公司邀標，有報道引述小業主稱，當時是在大量授權票下通過聘請博德。

（偵查報道）