完成修葺再逾億維修 豪宅爆紛爭 法團聘顧問倡「美化改善」屋苑 每戶最多須付逾百萬

瑞士花園樓齡50年 完成強制驗樓不足3年

業主稱2017年起先後共付1440萬元

瑞士花園在1971年落成，至今樓齡50年。屋宇署在2015年向該屋苑發出強制驗樓法定通知，瑞士花園業主立案法團（下簡稱「法團」）其後聘請測量師行驗樓，每戶就驗樓計劃曾分別在2017年1月、10月及2018年1月各付3萬元，即160戶合共支付1440萬元。法團今年5月周年大會會議紀錄提及，已向屋宇署提交強制驗樓工程文件，正待署方批核。該測量師行的官方資料亦顯示，除強制驗樓外，曾負責瑞士花園石屎結構維修、翻新外牆等工程。

另一方面，法團於去年6月周年大會通過委任顧問公司研究改善及維修大廈工程，10月一致通過聘請「博德顧問有限公司」（簡稱「博德」）。博德今年初就建議工程向業主發問卷，提及屋苑未有全面及徹底維修，出現外牆滲漏、批盪及石屎剝落等問題，為保障業主、住戶及公眾財產、健康及生命，建議必須進行維修工程。

劉業主：只為養老 安全就夠不需豪裝

本報取得博德發出的建議工程及估算文件，博德列出12項建議的必須工程，例如外牆維修及翻新、平台防水工程等，造價估算1.2億元，當中外牆工程預算便超過5000萬元，若連同其他建議選擇性的工程，總工程估價最高增至1.67億元，每戶須承擔約75萬至104萬元（見表）。

記者接觸多名瑞士花園小業主，他們指過去已多次維修，法團通告也曾列明每戶在2010至2019年間已集資約23萬元，又認為博德提出的問題可透過小型修補解決。他們又稱，屋苑早於2006年已進行一次外牆及平台大維修，包括起底、防水、重鋪等，並翻新大堂，當時每戶須付約10萬元，「搭棚都搭了大半年」。

屋苑小業主大多已退休，劉姓業主直言居於現址只為養老，樓宇安全便足夠，不需花錢豪裝。業主Henry（化名）指屋苑既已完成強制驗樓，證明有關工程非必需，並以外牆鋪磚工程為例，「博德在8月中的諮詢大會上也承認只屬美化」。一班小業主已組成「瑞士花園業主關注組」，透過向其他業主解釋是次維修內容及開支，希望爭取支持，推翻工程。

測量師：強驗不久大維修 情况特殊

測量師學會建築測量組前主席何鉅業稱，完成強制驗樓後短時間內再大維修的情况特殊，但認為法團提出大維修或是想翻新美化屋苑；他解釋，強制驗樓只要求維修破舊及影響安全使用的公用地方如外牆、公用喉管等，「可能是用原有標準做維修，完成後功能上是安全，但無提升（質素）；又或者當時是見爛補爛，只解決安全問題」。何鉅業參加選委會建築、測量、都市規劃及園境界選舉，該界別尚有16名人士參選。

本報查詢 法團及顧問公司均沒回覆

屋宇署證實瑞士花園於2016年6月已向署方呈交樓宇檢驗證明書、樓宇檢驗報告及修葺建議，其後展開修葺工程，至2018年3月呈交樓宇修葺證明書及完工報告，證明上述樓宇所需的訂明修葺已經完成。惟屋宇署指，該署其後退回文件，以要求就完工報告提交修正及補充資料，並於今年2月向法團發警告信敦促盡快遵辦，有關註冊檢驗人員隨後於4月及8月提交部分所需補充資料，但由於文件仍有欠妥之處，已要求盡快跟進。

就今次紛爭，本報於8月19日及其後曾多次聯絡博德及法團，博德至今未回覆，法團則於9月2日電郵本報稱會稍後回覆，惟至昨晚截稿前仍未回覆。屋苑管理公司佳定物業管理有限公司則指，該公司只負責確保屋苑執行招標程序符合法規。

明報記者 羅霈潁

（偵查報道）