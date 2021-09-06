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首半年鋁廢碎料進口高去年兩倍 環團憂傾倒堆填區

【明報專訊】根據海關數據，今年首半年進口鋁廢碎料30.4萬噸，較去年全年高近兩倍。綠色和平懷疑碎料攙雜大量垃圾，處理後可出口的廢鋁量大減，憂慮或有萬噸計廢料傾倒堆填區，變相硬吞洋垃圾。

海關資料顯示，今年首6個月進口鋁廢碎料30.4萬噸，較去年10.2萬噸增兩倍，亦較2017年4.7萬噸、2018年8.4萬噸及2019年17.47萬噸多；扣除上半年出口21.7萬噸鋁廢碎料，上半年錄得淨流入近9萬噸。

綠色和平稱現行法例懲罰過低

綠色和平項目主任陳可淳認為，數據反映垃圾山規模擴張，隨着內地收緊廢金屬進口，本港對棕地作業亦缺乏有效規管，廢金屬將更易流入。陳懷疑進口的鋁廢碎料攙雜垃圾，處理後剩餘的垃圾將由本港堆填區全數承擔。她說，垃圾中除電路板亦有塑膠及包裝，有些並非本港常見的沙甸魚罐頭品牌包裝、牙膏管、洗頭水樽等，變相硬吞洋垃圾。她批評現行法例對違規處理四電一腦懲罰過低，單靠土地用途限制或污染規例零星執法，猶如無牙老虎難起阻嚇。

環保署回覆稱，2020年至今年8月中聯同海關抽檢，發現43貨櫃的廢金屬物料夾雜物含量超出相關國家標準，被全數退運來源地，正跟進調查及檢控。自四電一腦管制2018年底實施，至今年6月底有18宗檢控涉及回收場非法處置電器等，共罰款6.76萬；就非法進口電器廢物有3宗檢控，罰款3.8萬元。

（城市保育）

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