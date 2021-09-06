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違規拆解四電一腦 17工場未持牌

【明報專訊】除巨型垃圾山外，綠色和平調查發現27個棕地工場涉違規處置電子廢物，包括17個未持有廢物處置牌照，涉違法儲存或拆解「四電一腦」。北區恐龍坑西工場位處「農業」地帶，除非法拆解屏幕，亦囤積數千部美國電動滑板車，相信是進口垃圾。綠色和平表示，違規經營變本加厲，由四電一腦擴至其他電子產品。環保署證實，巡查中發現恐龍坑滑板車回收場涉處理化學廢物，違反《廢物處置條例》，署方正蒐集證據及考慮相應執法行動。

環保署指滑板車回收場違例 考慮執法

政府2018年通過四電一腦法例後，廢電器電子產品須由持牌回收設施處理，但仍有大量無牌棕地違法經營。綠色和平項目主任陳可淳表示，27個違規電子廢物場，6個涉綠化地帶，包括小磡村、石湖圍西、石湖圍新村西南等（見表），面積涉2.8公頃，其中小磡村棕地工場是「先發展後破壞」，2010年仍有植被，2017年被剷平及搭建貨倉，去年起違規放置四電一腦，最新觀察發現貯存及拆解逾500部雪櫃，質疑在綠化地帶開設電子廢料工場偏離原有規劃。她稱，部分場地被揭違規經營，部門仍未執法，以恐龍坑西棕地工場為例，該處屬農業地帶，2018年被揭非法拆解LCD屏幕，至今繼續經營，過去兩個月觀察，工人繼續拆解屏幕，拆出的零件露天存放，最新堆放數千部美國電動滑板車，部分分拆成車輪車架，有關品牌無在港出售，相信是進口垃圾，稱該工場變本加厲，拆解業務擴展至其他電子產品。同樣位處農業地帶的恐龍坑南棕地工場，亦非法露天存放洗衣機、雪櫃等。

陳又稱，違規經營場地用土炮方式拆解電子廢物，可能漏出有毒物質包括鉛、鉻、水銀、鎳、錫等重金屬，露天儲存的零件若長期與酸性雨水接觸，會釋出有害物質。

規劃署回覆稱，根據紀錄城規會無收到小磡村、石湖圍西、石湖圍新村西南及石湖圍新村東的場地申請用作電子廢料工場，會跟進懷疑違例發展，如有足夠證據會採取執管行動。環保署稱，除恐龍坑外，正進一步調查小磡村回收場，會蒐集證據採取執法行動。地政總署表示，已確認恐龍坑工場有違契構築物，會採取行動。

（城市保育）

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