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元朗棕地堆廢料山 涉違規發展霸官地 每座8米高夾雜電子垃圾 工場面積相當維園

【明報專訊】新界棕地持續擴散，近年不少棕地違規經營廢料回收場。環保團體綠色和平調查發現，最少有35個棕地工場涉違規作業，總面積逾20公頃，面積相當於一個維園。其中元朗廈村雞伯嶺路一帶，多個工場出現巨型垃圾山，夾雜大量五金廢料、電子垃圾等，每座垃圾山高5至8米，其中一個工場更堆放9座垃圾山。部分垃圾山涉違規發展及非法霸佔官地，距離最近民居僅68米。綠色和平批評政府縱容棕地非法作業，擔心垃圾山釋放的金屬粉塵影響環境及居民健康，促政府執法及修復受污染棕地作公共用途。

環團斥縱容 規劃署：如有證據將執法

規劃署回覆稱，雞伯嶺附近堆起「垃圾山」的4個地點，相關規劃許可已屆滿及被撤銷；另一雞伯嶺附近懷疑廢金屬存放場則涉「政府、機構或社區」地帶，城規會從未批准規劃申請；署方稱將跟進，如有足夠證據會採取執管行動。地政總署表示，如發現非法佔用官地會採取土地管制行動；又稱雞伯嶺路附近部分土地屬洪水橋新發展區第一期工程範圍，涉及的私人土地已復歸政府，已通知業務經營者本月30日前遷出，限期屆滿後會清理土地展開工程。

綠色和平7至8月透過實地觀察、航拍等調查新界70多個棕地作業工場，發現最少有35個工場涉違規作業，其中8個涉堆積巨型垃圾山、27個涉違規處置電子廢物，包括17個涉違法儲存或拆解「四電一腦」（見另稿），總面積涉逾20公頃。

廢料分揀後剩大量垃圾 料送堆填區

綠色和平項目主任陳可淳表示，巨型垃圾山7月起湧現，位於廈村、流浮山、橫洲等，以廈村雞伯嶺路一帶規模最大，其中一個面積7.7公頃的工場內堆起9座垃圾山，每座估計高約5至8米、佔地逾千平方米，經向回收業界了解後，懷疑垃圾山屬進口鋁廢碎料，在港進行分揀、去油、拋光等程序再轉售外地，估計單以雞伯嶺路工場的垃圾山，鋁廢料達逾5.1萬噸，價值逾7.5億元。分揀後剩餘的大量垃圾如塑膠廢料、電路板等將運送至堆填區，對本港環境造成極大負擔。另一同樣位於雞伯嶺路的垃圾山，則堆積大量廢金屬，部分垃圾因高於圍板而瀉至地上。

陳說，翻查城規會資料，雞伯嶺路垃圾山所在位置涉非法佔用約4公頃官地，亦有部分位處「加油站」或「道路」地帶，不准露天貯放金屬廢料；而雞伯嶺路一帶工場的規劃許可申請，亦於3月及5月被撤銷或逾期，相信目前堆放的垃圾山屬違例發展。

工場無上蓋過濾系統 附近泥土驗重金屬

她續稱，現場所見工場沒上蓋或過濾系統，當機械在垃圾山運作時，會揚起黃色氣體及金屬粉塵，附近有鳳降村、祥降圍等村落，距離最近民居僅68米，擔心金屬粉塵將隨空氣飄揚，污染環境及威脅居民健康；經抽查雞伯嶺路垃圾山工場3個環境樣本後，當中有兩個樣本的鋅及銅含量，超出荷蘭土壤重金屬污染標準。

記者上月底隨綠色和平到雞伯嶺路觀察垃圾山，其間有自稱鳳降村村民的男子尾隨監視，並詢問來意。他否認垃圾山是垃圾，形容是「值錢的工業廢料」，並否認自己是工場經營者；又稱該處一帶屬原居民山墳範圍，要求記者離開。

陳可淳批評，政府過去縱容棕地非法作業，令棕地亂象愈趨嚴重，違法工場佔用大面積土地令土地使用效率低，批評政府聲稱面對「土地荒」下卻對違規棕地視而不見，建議政府取締及收回違規棕地作業，並修復受污染棕地作公共用途，包括興建中低密度公營房屋等。

環保署回覆，已向雞伯嶺路、厦村、流浮山及橫洲等6個貯存場地發出空氣污染消減通知，要求完整遮蓋貯存物料堆，避免塵埃砂礫飛散。

明報記者

（城市保育）

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