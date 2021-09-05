懲教署長：反修例入獄者漸多 「不容監獄成反中亂港基地」

聲援囚友事件 署長稱藏過多物品易變招攬

邵家臻指匪夷所思 「原來人際好是罪」

立法會前議員邵家臻回應稱不敢質疑署長判斷，胡英明是保安組出身，行事嚴厲硬朗，「但正常人都會覺得匪夷所思，原來人際關係好就是罪名，有朋友就是罪名，這些不是做管理的不會明白」。他說監房內的罪名是莫須有，「多支原子筆、護墊，便要鎖要拉要釘倉」，而當在囚者組織起來爭論，便會觸碰管方的紅線。

另外，因民主派初選案還押的港大法律學院前副教授戴耀廷近日寫信給邵家臻，他在信中稱，現在所見情况，牆內牆外其實都難過，「但世局多變難測，沒有人能知道在疫情之後，世界會怎樣轉變。我只知道轉變會來到，因我仍深信人的善會勝過人的惡，公義必會來到，只是必須忍耐等候及忍受當前的困境」。

胡英明接受無綫新聞專訪說，隨着涉反修例衝突入獄者增，他們對署方的挑戰較以往更具規模及組織，強調不容監獄成為反中亂港基地。就羅湖懲教所上周四的事件，報道稱6名藏違禁品者包括因民主派初選案還押的南區前區議員袁嘉蔚。胡認為不能小看藏有物品超出上限，「開始時可能是關於感情而給你，但問題發展落去就不是感情，變作招攬他人，勢力就是這樣形成，以前黑社會都是這樣去收人。她們做了一個動作要求我們放人，這已經踩了我的紅線」。他說有人很有組織地抹黑和批評懲教制度，目的要改變監獄生態，令人不怕坐牢，最終影響香港穩定及安全。

邵家臻承認「不諱言希望獄政改革」，但他和「石牆花」也曾讚署方改變，例如提供冰巾。他認為只是以事論事，「我們不是要求（與出面環境）對等，但要有人道對待」。

（反修例風暴）