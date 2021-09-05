理大衝突外圍 5人控暴動3罪成 有被告稱「湊熱鬧」留現場 官指砌詞狡辯

被告分別為廚師郭俊明（25歲）、無業羅煒棟（32歲）、教師姚俊暉（35歲）、運輸工人丁培基（28歲）及侍應蔡潤庭（25歲），他們共同被控與張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家維、朱偉雄、潘永杰、區海鋒及其他不知名人物參與暴動。郭俊明、丁培基及蔡潤庭昨被裁定暴動罪成，姚俊暉則一項管有適合作非法用途的工具罪成。案件押後至9月25日判刑，以待索取背景報告，其間4人還押。

遠離現場被捕 未確證參與

脫暴動罪兩人 一藏索帶剪刀罪成

區域法院暫委法官王詩麗裁決時稱，不接納郭俊明、姚俊暉、丁培基及蔡潤庭的證供。郭俊明供稱與友人用膳後，打算前往旺角小巴站乘車回家，但路過見多人聚集，遂湊熱鬧，並戴上別人遞給他的頭盔、防毒面具等。王官指他當晚身處險境，應拔足逃跑，反而戴上裝備，認為其證供多重矛盾、砌詞狡辯。

姚俊暉供稱下班後打算到油麻地吃拉麵，惟遇上堵路，遂步行至佐敦，打算乘巴士回家。王官指當時情况下，姚仍堅持步行去吃拉麵，「如此執著屬不合情理」，且他打算回家時又在餐廳外觀察，證供前後不一。

王官稱，姚與羅煒棟同在遠離彌敦道的後巷被捕，非身處暴動現場，且該處四通八達，即使可疑，也未能作出唯一合理推論，裁定二人暴動罪不成立；惟姚涉管有7包索帶及剪刀，考慮其意圖，裁定他管有適合作非法用途的工具罪成。

另外，丁培基供稱當時看見多人聚集，出於好奇留在現場。王官指丁將自己安危置之不理，看到示威者近距離擲磚，意識到有危險，反而索取防毒面具，卻不離開現場，質疑他並非出於好奇。至於蔡潤庭供稱試圖進入理大尋找被困的胞妹，王官指他不但沒有事先通知妹妹其計劃，更打算進入校園逐棟逐層尋找胞妹，說法令人難以置信，「編作故事，愈描愈黑」。

理大事件拘1388人 33人未滿16歲

根據警方數據，截至本年2月28日，理工大學事件共拘捕1388人，當中33人為16歲以下。被捕人涉及暴動及藏有攻擊性武器等罪名，當中368人已被檢控。其中在油麻地共213人被圍捕，多人被控暴動，一宗涉及前學民思潮發言人黃子悅的15人案件早前提堂，控方透露當中有19宗案件已定審期，最遲2023年10月至12月開審。

【案件編號：DCCC 1056/20】

明報記者

（反修例風暴）