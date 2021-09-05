中大深圳校迎首批醫科生 能否來港實習 陳肇始：未能回應

特首林鄭月娥昨日在該校入學典禮以視像致辭，稱港中大（深圳）傳承香港中文大學辦學理念和學術體系，連續6年成為廣東省內錄取分數最高的院校，成績有目共睹。林鄭月娥說，該校今年招收了首批臨牀醫學本科生，把港式醫療經驗帶到內地，建成國際一流醫學中心，發展令人期待。

病人組織倡港開第三間醫學院

香港病人政策連線主席林志釉認為，該醫學院雖由港中大（深圳）開設，但不等於必然會獲納入認可醫學院名單，待特別註冊委員會決定。但他關注日後有多少外地醫生願來港，認為投放資源在港開設第三間醫學院，畢業生質素具保證之餘，亦頗肯定有人入讀，確保醫生供應。

倘准來港 陳沛然質疑承受力

前日的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》委員會上，陳沛然關注港中大（深圳）設醫學院，另亦有不少港人到暨南大學讀醫，如果他們畢業後能回港考試並實習，而本港每年已有多近600名醫科畢業生，質疑本港是否仍能承受多一兩百名外地醫科生。

陳肇始當時回應，要待法例生效後由特別註冊委員會制定認可院校名單，目前未有認可院校數目和確認什麼院校能納入名單，但承諾不會影響本地醫科畢業生實習機會。