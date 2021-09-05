促調整引外援新修訂 醫專：檢視改專科審核機制

醫專昨發聲明稱，當局就引入外地醫生的最新3項修訂建議並無諮詢醫專，前日（即港府公布新修訂後3日）聽了當局解說。醫專稱，希望當局與不同持份者包括年輕醫生和醫科生多解說，醫專與其分科學院已向當局反映對最新修訂建議的關注及提出意見，「並要求當局探討調整修訂建議的可行性」。至於要求如何調整，醫專回覆稱有關細節無補充。

醫專亦提到會「就最新的修訂建議檢視和調整現時的專科註冊資格審核機制」，有消息人士解釋，醫專需為專科水平把關，若新例通過，會審視現有專科評核機制，是否有效確保醫生專科資格水平，如有需要不排除調整。

醫專成員不滿無諮詢

陳肇始：行會拍板後電聯多團體

消息人士稱，前日是當局首次就3項新修訂與醫專會面解說，有與會者認為當局提新修訂前未廣泛諮詢，不應急着通過，應在社會作更多討論；亦有與會者擔心非港人醫生有溝通困難、新例或加速現有公營醫生流失、予現有有限度註冊醫生路徑離開公營體系等。

食衛局：醫專把關角色不變

本報前日報道有醫專成員不滿港府無諮詢並感到「擺他們上枱」，食物及衛生局長陳肇始昨回應，行會通過3項修訂後即舉行記者會，亦透過電話聯絡不同醫生團體。對於為何事前無諮詢醫專，及會否按醫專建議調整，食衛局無回覆。

食衛局昨晚發稿稱，尊重專業自主，日後特別註冊申請人的專科資格須由醫專按現有機制認可，醫專把關者角色無任何根本性改變，並會按需要提供額外資源支援專科培訓，亦理解本地醫生對專科培訓名額分配機制的關注，並希望非本地培訓醫生不乏專科培訓的選擇。該局稱會繼續與持份者溝通，包括年輕醫生及醫學生。

陳肇始昨在商台《政經星期六》提出四大承諾，包括知悉解決公營輪候時間長的問題需人手和配套各方面配合，承諾會多管齊下解決其他問題，如挽留人才、促進公私營協作、增加醫療基建及加強基層醫療；在收外地醫科畢業生回港實習時，醫管局定有足夠實習位置，不會影響本地醫生實習機會；會商討專科培訓名額，務求有足夠專科培訓名額予本地和非本地培訓醫生；引入醫生數量會受公營醫療職位空缺所限，「唔係無限量咁嚟」。