倘多重症資深護士難分身 有資淺者一人照顧兩插喉童

護士稱重症應資深一對一

有兒童醫院護士表示，該院PICU一更約8名護士，其中5人年資不足3年，其餘3名相對資深護士包括一名需做行政工作的資深護師，若病房內較多危殆個案，資深護士工作會相當沉重。

她稱，較危殆的病童會由資深的護士一對一照顧，而情况較穩定者會由年資淺護士負責，護士對病人比例通常1比2甚至1比3，但如病房內有較多危殆患者，年輕護士或要負責「病情第二、第三差」的患者。曾有護士照顧3名病童，其中兩人需插喉。據她理解，瑪麗心臟科年資較淺護士，即使照顧兩名患者，均不是插喉個案，其中一人通常準備可轉出普通病房。

護協：倘少人 或資深協助資淺

護協指出，術後或康復情况理想，血壓、電解質和維生指數理想，以及準備到普通病房留醫的病人，多數會被定義為情况穩定，PICU護士對病人比例多數為1對1或1對2。至於情况不穩者，通常是嚴重肺炎、呼吸困難等需要插喉和用呼吸機的病童；如病童接受腦部、肝臟手術等，容易影響血壓，有生命危險時需插喉、人工心肺機（ECMO）、強心藥等支援時，多數會被定義為較嚴重。

該會續稱，由於照顧該類患者的護理程序較複雜，部門會安排一至兩名護士照顧一名病人，而資歷較深的護士較容易察覺患者病情變化，故安排5至10年年資的護士照顧較安全及理想。如人手緊張，部門或會安排一名資深護士協助一名年資較淺的護士照顧病人。

兒童醫院回應，深切治療部會因應個別病童的臨牀情况和需要，安排有合適經驗及能力的護士照顧，確保病人安全，例如只有具備相關專業資格和經驗的護士，才可獨立照顧接駁ECMO的病童。