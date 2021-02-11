兒童醫院PICU爆護士離職潮 瑪麗調來者三成請辭 現職者批工作量大不夠培訓

明報記者 許芳文

瑪麗醫院的兒童心臟科及心胸外科服務去年12月完成調至兒童醫院，部分護士被調至PICU。本報接獲投訴稱，該PICU出現護士離職潮，當中心臟科屬「重災區」。另有兒童醫院護士向本報稱，該院有17名原任職瑪麗心臟科的護士，去年4月起分3批調來，首批有4名資淺護士，其餘兩批於10及12月加入，至今有5人離職，據其所知並非移民。其中一名首批調遷的護士去年11月離職；其餘4名資深護士今年2月、3月起辭任，年資均達八九年。

離職多資深 同事指非移民

兒童醫院PICU要求護士年資滿3年才可獨立派藥，惟該院護士稱PICU有49名護士，其中22人未滿3年年資，佔整體約45%。她稱資淺護士需較多指導及支援，「差唔多一半都係得兩年貨仔（經驗）或者freshgrad（應屆畢業生），對好多程序都無乜信心」，工作期間「好驚，擔心出錯」。她稱部門曾透露，約20名新畢業護士將加入，恐進一步「溝淡」資深人手比例。

新人缺指導 見病童胸腔「好驚」

她稱兒童心臟科較「專門」，即使任職多年PICU護士，也未必熟悉相關護理程序。曾有一名病童術後胸腔未閉合，資淺的護士於病房「見到好驚」；有病童情况突然惡化需駁人工心肺（ECMO），惟年輕護士不懂如何準備物資；亦有護士稱部分罕見病醫學術語艱深，難理解病人病歷背景，增加監察病情難度。

她批評該院對新人培訓不足，導致他們對護理程序缺信心。據其理解，瑪麗心胸外科曾為資淺護士安排培訓，包括由年資五六年的護士指導10周，主力照顧成人患者，其後再受訓照顧病童約10周，遇到不熟悉的程序，都可即時向資深護士求助。至於被派到兒童醫院PICU的新畢業護士，完成兩三周培訓後就要獨立工作，「有事就搵senior（資深護士）幫手」。

投訴後未改善 料續有人走

「Nursing不會事前全部都認識，去到先識都合理，但危殆患者轉差時才第一次接觸就好危險。」她憶述，曾有新畢業護士照顧病童時，情况突然轉差需插喉，向資深護士求助時「未即時alert（察覺）到」，需大叫才趕至協助。她稱資深護士須兼顧護理及指導，工作量日增，問題存在已久，向管理層反映「做得很辛苦」卻沒改善，部門士氣低，相信會繼續有人離職。

院方認不夠人 需聯網借調

兒童醫院發言人承認近期深切治療部人手不足，今年1月起5名PICU護士離職，其中4人來自瑪麗，院方與醫管局總部協調措施，包括從聯網借調顧問護師，以及開設特別酬金聘其他醫院護士。該院一直為部門護士提供新入職及在職培訓，包括安排課堂、工作坊及由資深醫護臨牀督導。

香港護士協會指出，公院PICU年資不足3年的護士約佔40%至50%，早前有不少資深護士離職；管理層多會安排年資較長護士指導年資不足3年護士，但該安排並非必然。

彭鴻昌稱誇張 促檢視運作

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，大機構自然流失率約2%至3%，認為三成心臟科護士離職「好誇張」，「似乎不是一般因素導致離職，可能涉及高層次或深入的問題」，促醫管局審視該院有否運作問題。