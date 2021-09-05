聖保羅男女附小 首輪續網上甄選

【明報專訊】「一條龍」直資名校聖保羅男女中學附屬小學昨早舉行小一入學申請家長簡介會，吸引近3000人在網上收看片段，不設家長發問環節。該校明起接受家長網上報名，校長張慧純期望入讀的學生喜愛學習、具好奇心、愛和別人分享等，冀家長多與子女相處，教導子女展現出良好習慣和態度。
聖保羅男女中學附屬小學的小一入學報名須在網上遞交，家長可在明天早上9時起至9月10日下午4時提交。所有申請人均可參與首輪網上甄選，並在約一小時內完成指定任務，由家長拍攝和提交，學校將選出約500名表現良好的申請人。至於第二輪甄選，將於11月中旬至12月以面見形式進行，取錄結果暫定明年1月下旬公布。
張慧純提醒首輪甄選期間，家長宜與子女預先在選定的地點測試，以熟習環境；亦應選在寧靜環境進行，以免影響收音。次輪甄選則安排校長、副校長和主任面見同學和家長，並了解家長培育子女理念、家校合作方式。
張又說，期望入讀的學生「喜愛學習，具好奇心，樂於分享，善於溝通」，甄選準則亦包括學生溝通能力、專注力及待人接物態度；冀家長多與子女相處，教導他們自小學習有禮、自理、專心等。該校的小一學額和學費維持不變，分別提供150個學額，全年學費6.3萬元。
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