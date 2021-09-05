聖保羅男女附小 首輪續網上甄選

聖保羅男女中學附屬小學的小一入學報名須在網上遞交，家長可在明天早上9時起至9月10日下午4時提交。所有申請人均可參與首輪網上甄選，並在約一小時內完成指定任務，由家長拍攝和提交，學校將選出約500名表現良好的申請人。至於第二輪甄選，將於11月中旬至12月以面見形式進行，取錄結果暫定明年1月下旬公布。

張慧純提醒首輪甄選期間，家長宜與子女預先在選定的地點測試，以熟習環境；亦應選在寧靜環境進行，以免影響收音。次輪甄選則安排校長、副校長和主任面見同學和家長，並了解家長培育子女理念、家校合作方式。

張又說，期望入讀的學生「喜愛學習，具好奇心，樂於分享，善於溝通」，甄選準則亦包括學生溝通能力、專注力及待人接物態度；冀家長多與子女相處，教導他們自小學習有禮、自理、專心等。該校的小一學額和學費維持不變，分別提供150個學額，全年學費6.3萬元。