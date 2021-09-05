徵費垃圾袋明年中招標 月產近億 生產商憂超本地產能 難趕及應市

明報記者 馬耀森

11種容量 最多8間承辦商

環保署回應本報查詢稱，按袋收費模式主要適用於住宅樓宇、工商業樓宇、村屋及地舖，指定垃圾膠袋共11種容量，包括容量較小的垃圾袋，由3公升至100公升不等；另外兩款較大型的垃圾袋分別為240公升及660公升，可套進相同容量的大型垃圾桶，售價分別為每個26和73元（見圖）。

須在港生產 半數物料環保膠

環保署表示，為進一步了解塑膠袋製造商投標意向，今年4月邀請業界提交意向書，至今共收到30份意向書表示有興趣及有能力提供指定垃圾袋的製造服務，該署正草擬招標文件，預計2022年中公開招標，換言之明年中或之前本港不會有指定垃圾袋可供發售。

意向書顯示，指定垃圾袋會以薄膜級低密度聚乙烯（LDPE）為主要成分，當中至少50%為再生塑膠物料，主要生產程序必須在香港進行。指定垃圾袋生產會由最多8間承辦商負責，每個承辦商每月生產量約920萬個，有需要時可調高至每月1150萬個，換言之每月最高生產約9200萬個，當中10公升、15公升及20公升佔整體約75%。

按環署推算 每戶包底172元

至於供屋苑為違規棄置垃圾「包底」之用的240及660公升垃圾袋，數量雖佔整體不足1%，但環保署預料每月消耗約70萬個，每年收入約5億元；若以2020年全港292萬個單位推算，平均攤分每個單位要再額外支付一筆「包底」垃圾費約172.5元。

環保署表示，主要根據本港住戶和工商業處所數目、規模及廢物棄置模式等，以估算不同容量的指定垃圾袋在垃圾收費實施後的整體需求。

該署現正向物業管理公司及清潔承辦商做問卷調查，以進一步了解現時垃圾袋使用量，確保承辦商日後有能力生產足夠指定垃圾袋。

事實上，政府建議每月生產最多9200萬個垃圾袋，容量合共約2億公升，若以每公升可載1公斤垃圾量推算，每日用盡約300萬個膠袋，可盛載約6700多公噸垃圾，佔2019年每日棄置堆填區約1.1萬公噸垃圾量約六成。

業界：倘添機器 時間未必夠

香港塑料袋業廠商會常務副會長黃維基表示，現時業界在香港有廠房生產膠袋，但整體產量多少，商會亦未能完全掌握，未知本地廠房是否有能力準時交貨。他說環保署明年中招標，若有廠家需要添置機器，至少到明年才能投產，「就算是全自動的機器，都唔係按掣就做到」，希望政府在18月準備期與業界溝通，確保在徵費落實時有足夠膠袋推出市面。

餐飲業倡環署教分類廚餘

稻苗學會會長黃傑龍以集團旗下日本餐廳為例，由於已將廚餘分類，每間餐廳餘下的垃圾量只需使用一個240公升垃圾袋；若未做廚餘分類，一個660公升膠袋則未必夠用。

他表示，大型酒樓的垃圾量會高出數倍，認為廚餘分類甚為重要，建議環保署在未來18個月的準備期必須與餐飲業界緊密溝通，提供足夠教育與協助業界分類廚餘。

（城市保育）