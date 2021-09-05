兩人抵港初確變種 離港前赴7處納強檢

多一入境菲傭確診 曾打兩針科興

本港昨日新增一宗確診，患者為一名從菲律賓抵港的45歲外傭，她早前在菲律賓打了兩劑科興疫苗，本月2日抵港時驗出帶有L452R變異病毒株，是連續第二日有在菲律賓打針的外傭抵港後確診。

在當地打針的外傭抵港後須在荃灣絲麗酒店檢疫21日。勞工處昨傍晚引述該酒店稱，有99名外傭入住該酒店檢疫，另有10人預約昨日入住，航班會在昨晚抵港。換言之，截至昨晚，約有110名在當地打針的外傭抵港。

被問沒主動公布Mu變種 陳肇始避答

此外，世衛近日將最先在南美洲哥倫比亞發現的Mu變種病毒列為「值得注意變種（VOI）」，本港自6月起發現3宗Mu變種輸入個案，但衛生署在傳媒前日查詢後才公布資料。食物及衛生局長陳肇始昨被問為何沒主動公布時，沒正面回應，只稱世衛一直監察變種病毒，衛生署亦留意情况。

陳又說，本港有外防輸入機制，包括要求抵港者在機場「檢測待行」、乘搭指定交通工具到指定酒店檢疫等，目的是令變種病毒不會流入社區。

（新冠疫情）