英不建議12至15歲全面接種 指效益僅稍高於風險 孔繁毅：港情况不同

英專家：兒童重症少 疫苗長期影響未知

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）日前就12至15歲兒童打疫苗發出新建議，認為兒童打針的效益僅稍高於（marginally greater）已知潛在風險。該委員會解釋，大部分兒童染疫後都無病徵或只有輕微病徵，不治療也能康復，12至15歲兒童中只有很少人染疫後需入院，當中大部分本已有健康問題。此外，有證據顯示mRNA疫苗與心肌炎有關，雖然只是很罕見的副作用，但中、長期影響仍未知，需更長時間跟進。委員會認為，12至15歲兒童染疫後變重症的風險非常低，健康兒童打針的效益只稍高過風險，不足以支持這年齡層兒童全民接種，暫只建議部分健康有問題的兒童打針，例如患一型糖尿病、先天性心臟病等。

孔：青少年打針助建免疫屏障

孔繁毅認為，青少年和兒童有高接種率很重要，有助建立免疫屏障，以保護長者和整體社會。他又說，英國感染率較高，而本港兒童較少感染，要依賴打疫苗來保護他們。

此外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台《政經星期六》表示，本港疫苗接種指引保守、過時。他說，最初外界認為打mRNA疫苗或致嚴重過敏，但據美國7月發表的研究，100至200名打首針mRNA疫苗後過敏的人，包括打第一針後有即時休克反應者，都成功打第二針，且本港至今只有4人打針後出現嚴重過敏而需醫護介入，比例較西方國家低，認為本港對有過敏史者打疫苗的指引要更新。據香港過敏科醫學會指引，對新冠疫苗曾出現過敏，或對多種藥物、食物曾出現嚴重即時過敏者，打針後過敏的風險較高，打針前可先諮詢醫生。

劉宇隆批港保守 促更新過敏者接種指引

劉又說，他正對青少年打科興和復必泰做研究，前日整理的基本數據顯示，約八九成打復必泰者有針口痛，科興只有約一半，約一兩成人打針後發燒和發冷，其中打第二針復必泰出現相關情况較多。他認為12至18歲青少年可打科興，雖然藥廠未申請下調接種年齡，但促請港府彈性處理。

（新冠疫情）