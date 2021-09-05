未足打針年齡 中一生哭被禁課外活動 母批剝奪參與權 冀教局允校自主規劃

明報記者 鄧佾文

教育局早前去信學校，指現階段不宜舉辦大型活動，而個別參與課外活動的學生，須完成接種兩劑疫苗並超過14天；滿足要求者可於上學的另一個半天，參與如音樂和體育等非學術的課外活動。

校方要求參與至少一項體藝活動

暑假期待落空 女生感不公

中一新生家長程太稱，女兒剛入讀大埔區一所中學，校方要求學生參與至少一項體藝活動。她說女兒早在暑假已滿心期待入學後參與各式各樣的課外活動，包括加入英文學會、小提琴和戲劇組。不過，女兒甫開學就收到校方有關課外活動的通告，注意事項列明所有參加者須打齊兩劑疫苗並滿14天，未交代各興趣班會否設網課；女兒遂向媽媽哭訴，由於未滿12歲未能接種而被拒參與活動，批評做法不公平，同時非常失落。

程太說，女兒要待今年11月才達適合接種年齡，目前無權選擇打不打針。她認同出於公共衛生安全考慮，市民應當接種疫苗，惟自己因敏感症狀而不能打針。她說女兒學校提倡多元均衡發展，鼓勵學生在學業以外發展個人興趣，卻因當局開出的條件，剝奪了學生參與課外活動的權利，「將接種與參與活動資格掛鈎，根本是『霸王硬上弓』」。她期望透過學校向教育局反映意見，冀當局容許學校有自由度，自主規劃學生的課外活動。

照顧未接種生 有中學興趣班改網上

另一學校、迦密愛禮信中學校長何玉芬說，該校各級學生接種率仍未達七成的全日復課門檻，她明白學生接種與否有很多考慮因素，亦尊重家長決定。為照顧未接種學生及促進全人發展，學校部分興趣班會以網課形式進行，亦推出特別的課堂學習活動，包括邀請樂團到校演奏，並以周會、班會形式舉行，確保學生可參與不同活動，同時符合防疫指引。

教局：防疫措施確保安心學習

教育局回覆查詢稱，當局是根據衛生專家的意見，倘學校教職員和學生有理想的疫苗接種率，便有更好保護，故容讓有關學校為學生安排更多的學習時間，包括全日面授課堂。該局又稱，為確保學生在健康及安全的學習環境安心學習，當局須嚴謹執行防疫抗疫措施，又鼓勵適齡學生盡快接種疫苗。

（新冠疫情）