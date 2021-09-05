麥花臣稱閉館 阮民安演唱會遭取消

麥花臣場館由非政府機構香港遊樂場協會管理，本報昨以電郵向麥花臣場館及香港遊樂場協會查詢，截稿前沒回覆。

阮：場館高層受壓稱或影響安全

阮民安昨午在facebook稱，麥花臣場館發信通知，以關閉場館為由，要取消《阮民安個人演唱會2046》演出。他質疑「一首歌都未唱，就已經判你有罪」，又斥今日香港「一個又一個小小的演出都再容不下」。他稱稍後會交代退票事宜，並向支持者致歉。

阮民安接受本報查詢時透露，8月下旬與麥花臣場館高層開會，對方稱「收到一啲壓力」，但沒說明來源，聲稱舉行演唱會將影響阮民安、團隊甚至觀眾的安全，問他會否取消演出。他形容，高層當時「講得幾嚴重」，但他稱不會停辦，提出在保安上做得更嚴謹，甚至公開演唱會流程，好讓演出順利舉行。

場地通知或收法庭禁制令

他續說，後來場地通知，「發展落去有機會收到法庭禁制令」，形容事態誇張；而場館上周又收到律師信，「邊個發出我唔知道，但可能係一種警告，希望終止呢場演出」，嘆只能無奈接受。

歌手何韻詩日前被香港藝術中心取消租用壽臣劇院，致無法舉行演唱會。被問有同樣遭遇會否感政治打壓，阮民安說不希望這樣想，但兩件事相似和發生得近。

嘆近年難尋場地 籲大眾勿袖手

他感慨，自己和何韻詩這兩年尋找演出場地非常困難，「立場比較鮮明嘅歌手都受到打壓，我同阿詩，完成咗呢個任務，咁下一個會係邊個？只會愈來愈明顯同肆無忌憚」。他呼籲大眾不要袖手旁觀，「下一個可能就係你」。

本報記者昨以顧客身分向麥花臣場館查詢，職員表示阮民安演唱會已取消，9月9及10日麥花臣會閉館，但不知原因。麥花臣場館於9月另有4個節目昨仍開放售票，其中今日（5日）有兩場由「INFINITY DANCE STUDIO」舉辦的跳舞表演，職員稱節目如常舉行，至於下周日（12日）舉辦的「陳潔麗唱奏會」是否如常舉行，職員稱暫未清楚。