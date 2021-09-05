故鄉家人不敢出街上學 阿富汗難民盼他邦團聚

明報記者 羅嘉凝

「港警知我來自阿富汗 叫我ISIS」

有8名阿富汗人在香港獲確立酷刑或免遣返聲請，20多歲的Alex是其中一人。他接受專訪時憶及，以往在阿富汗的村鎮經營小店，2016年4月時突然被「伊斯蘭國」（ISIS）綁架，要他選擇加入ISIS或每月進貢1000美元，他的家人逃到別鎮。當時歐洲收緊難民政策，他聽取朋友意見逃到中國，再偷渡來港，然後向警察自首。

打工遭同事挖苦 5個月離職

「警察知道我來自阿富汗，就問我身上有無炸彈，甚至叫我做ISIS，而我並不是ISIS」，Alex被送到羈留所住了62天獲釋，一年後他的聲請獲批，且獲聯合國認可為難民。在港等候安排離境到第三地，他形容生活安全，去年他獲批可工作，曾做兼職清潔工，但有同事質疑為何他聲稱是聲請人卻可打工，諷刺式叫他出示身分證，他最終做了5個月就離職，現只靠每月在國際社會服務社領取1500元住屋津貼、1200元超市購物卡、些微水電費及交通費等過活。

塔利班入主喀布爾時，他在睡夢中，醒來收到家人傳來信息，驚訝得難以置信，「我離開是因為ISIS，現在塔利班來了」。Alex的爸爸、5個弟弟、兩個妹妹現終日留守家中，在學的弟弟不敢上學，妹妹尤其害怕，Alex有一整周難以入眠，每天窩在劏房留意阿富汗局勢，他的一個舊同學逃到喀布爾機場附近時被炸死，他還聽說當地有人因穿牛仔褲而被塔利班分子懲罰。

昔避ISIS來港 今憂被當塔利班更難聲請

「我不知道塔利班之後會怎樣，應該又是要不付錢，要不加入他們。」他稱其他在港的阿富汗朋友很擔心會被污名化，令阿富汗與塔利班畫上等號，日後要免遣返聲請更難。Alex近來多次聯絡聯合國難民公署，希望能盡快移居別國或送他家人來港，但只獲安排一個月後會談。

社工：首要心理輔導 港人關注增

基督教勵行會難民服務中心註冊社工Jeffrey Andrews稱，現首要輔導在港的阿富汗聲請人的心理，尤其部分人已等候離境10年，且不獲准工作。但他稱近兩年香港對難民的關注提高，不似以前總說是「假難民」，「香港人以前不太關注外面世界的事，上次羅興亞人（被屠殺）亦沒有多少香港人關心，但我今次見到不少人轉貼有關阿富汗的新聞，可見大家有新的思維」。

入境處網頁顯示，2009年底至今年6月只有8名阿富汗人獲確立酷刑或免遣返聲請。政府發言人回覆，去年1月至今年7月底，入境處接獲3宗由阿富汗人提出的免遣返聲請，當中無個案獲確立。

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