【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭

至於有冇辦法防止「血災」或無影櫈，阿德話嚟緊新嘅公廁會有廁板消毒劑，但網民話如果上手用到塊廁板有尿漬，就算有消毒劑都唔會想抹。唔少網民都關注清潔工待遇問題，問可唔可以改善下公廁姨姨叔叔嘅薪酬福利，批評𠵱家好多承辦商都好刻薄。

前線清潔工待遇受關注

代表清潔服務業職工會嘅「清潔龍阿珍」都有留言，分享前線廁所清潔工嘅經驗，話其中一個最大問題係公廁使用量太高，抽水系統好易壞，往往要等好耐部門先call到人嚟處理，但其間啲人會照屙，然後清潔工就要用人手倒水冲廁。阿珍仲提到人手分配、工友裝備同待遇問題，反問疫情期間「廁所工友有冇眼罩呀？啲水鞋係公司買定係要工友自己買呀？咁厭惡性嘅工作（尤其是某啲人流極高的公廁），政府肯出幾多錢，搵到咩人去做？」

阿德噚晚話收到大家嘅心聲，有啲地方默默努力緊，又話會整多啲休息空間畀清潔工友等，好希望用家都幫吓手，一齊保持清潔。