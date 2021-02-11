港聞

港聞二

【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭

【明報專訊】食環署吉祥物「清潔龍阿德」前日喺facebook自稱係「公廁KOL」，話觀察到好多女士都唔願去公廁，想問吓大家點樣可以做好啲，最有insight最合適嘅意見，將會獲得「阿德清潔概念大碟」一隻。阿德吸引到超過170個留言，唔少網民提到公廁好臭、地下多水漬、好污糟。阿德話，濕嘅問題佢都解決緊，𠵱家翻新緊嘅公廁都會提升硬件，令濕度可以低啲，就會冇咁臭。

至於有冇辦法防止「血災」或無影櫈，阿德話嚟緊新嘅公廁會有廁板消毒劑，但網民話如果上手用到塊廁板有尿漬，就算有消毒劑都唔會想抹。唔少網民都關注清潔工待遇問題，問可唔可以改善下公廁姨姨叔叔嘅薪酬福利，批評𠵱家好多承辦商都好刻薄。

前線清潔工待遇受關注

代表清潔服務業職工會嘅「清潔龍阿珍」都有留言，分享前線廁所清潔工嘅經驗，話其中一個最大問題係公廁使用量太高，抽水系統好易壞，往往要等好耐部門先call到人嚟處理，但其間啲人會照屙，然後清潔工就要用人手倒水冲廁。阿珍仲提到人手分配、工友裝備同待遇問題，反問疫情期間「廁所工友有冇眼罩呀？啲水鞋係公司買定係要工友自己買呀？咁厭惡性嘅工作（尤其是某啲人流極高的公廁），政府肯出幾多錢，搵到咩人去做？」

阿德噚晚話收到大家嘅心聲，有啲地方默默努力緊，又話會整多啲休息空間畀清潔工友等，好希望用家都幫吓手，一齊保持清潔。

相關字詞﹕公廁 清潔龍阿德

上 / 下一篇新聞

公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
何君堯倡認可內地首十大院校
何君堯倡認可內地首十大院校
虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服
虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
狄志遠批選委會少競爭不理想
狄志遠批選委會少競爭不理想
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃