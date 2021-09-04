Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年9月4日星期六
港聞二
公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
何君堯倡認可內地首十大院校
虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
狄志遠批選委會少競爭不理想
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
尊子漫畫
【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
何君堯倡認可內地首十大院校
虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
狄志遠批選委會少競爭不理想
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
尊子漫畫
【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃
公民科開課無書 教師嘆不懂考評 新科多法律條文 學生稱缺學習興趣
楊潤雄：點人頭後 思人口應對方案
與「天宮」視像 學生喜見國家航天發展拒做太空人
二號橋衝突案 5中大生暴動蒙面罪成 官指裝束類同必有共同目的 斥恃人多阻警執法
八區開花3人罪成 商人刑毁拒捕囚10月
遊行藏雷射筆 中學生判入更生中心
廉署拘前區議員林兆彬 指涉騙選舉開支
抽脂案醫生誤殺求情 官斥拒透露麻醉劑量毫無悔意
密斗吐露港撞箭嘴車 司機涉酒駕被捕
秀茂坪邨3少女遇襲非禮 警拘15歲少年
引外援醫生擴至非港人 醫專多人不滿促再諮詢
何君堯倡認可內地首十大院校
虐動物可囚3年 研究：嚴重個案平均囚兩月 有20死案例判社服
熱血公民解散 區議員辭職 鄭松泰：已無政治進路 蔡子強：進退維谷非受脅迫
比照國旗法 區旗區徽法擬明年修
狄志遠批選委會少競爭不理想
藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」
林健鋒倡設商務通道 有限度通關
賄職員盼加快上樓 無業婦囚12周
迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行
接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法
警員經營派對房犯聚 保釋禁離港
巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪
小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟
扮搭車持刀劫的士 警拘30歲無業女
【Emily】阿德徵女廁意見 怨聲紛至 清潔龍自稱公廁KOL 網民留言：好污糟好臭
【Emily】梁卓然做法官？ 司法機構唔答
【Emily】校友接手新亞飯堂 保留「名物」
【Emily】林鄭到中學聽施政報告意見 學生望「貓紙」讀問題 包括十四五規劃
prev
next