小西灣野豬連環死亡 漁署驗屍揭染非洲豬瘟

香港野豬關注組本月1日在facebook表示，小西灣山徑旁一月內至少6宗野豬死亡，形容情况不尋常。漁護署稱「因應近日香港島小西灣出現異常野豬死亡個案」，化驗上述豬屍而揭發染疫。據了解，驗出陽性豬屍在9月1日檢取。

漁護署續稱，至今未在其他地區發現異常野豬死亡，暫沒本地豬場受影響，港島區亦無豬場。該署已通知豬場加強生物安全措施，以防野豬進入豬場傳播病毒。

漁護署稱，非洲豬瘟是豬及野豬間高度傳染疾病，但不傳人，不構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，個案不影響本港活豬供應。另呼籲市民與野豬保持距離以保障安全，及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。

豬農料因市民餵帶病毒食物

被問會否擔心病毒傳入新界豬場，香港禽畜業聯會主席莊忠平表示，自從內地爆發非洲豬瘟，特區政府已要求本港豬場做好措施，包括圍封豬場不准其他動物進入，他強調會加強消毒豬場及保安。他估計今次可能是有市民餵食了帶病毒的食物予野豬。

2019年審計報告揭發漁護署雖設非洲豬瘟監測，惟至2019年6月從沒驗野豬，報告提到「受非洲豬瘟感染的野豬可能會使病毒在全港擴散」，該署稱同年11月至翌年1月進行非洲豬瘟監測先導計劃。

漁護署2019年底起與食環署合作推行本地野豬非洲豬瘟監測計劃，包括檢測食環署發現及報告的豬屍，涵蓋新界及九龍及出現大量異常豬屍的地區。