巴士非禮再襲休班警 銷售員認兩罪

被告謝嘉豪（32歲）報稱電腦銷售員，控罪指他於今年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外的一輛城巴7號巴士上非禮女子X，以及同日在薄扶林道香港大學西閘外的該巴士上，非法及惡意對女子韓婉芬身體加以嚴重傷害。控方表示，被告是次在簽保守行為期間再犯案，他去年涉非禮罪而簽保守行為一年。

案情指出，X當時坐在巴士上層右方窗口位，她感覺被人從後觸碰胸部數次，她身旁沒有人而後面只見被告，她遂和被告對質及要求報警，被告多番向X道歉。

車上的休班女警長韓婉芬見狀上前截停被告，巴士車長得悉事件便停車，待警員到場處理。其間被告突然站起跑走，捉着被告的韓被他拉落樓梯，導致她面部紅腫、後腦瘀傷和肋骨骨折，被告亦逃去。車上閉路電視拍攝到事發經過，警方經調查後拘捕被告，他在警誡下承認非禮X，對於傷人則保持緘默。

【案件編號：ESCC 1214/21】