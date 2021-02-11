接卓悅美容198宗投訴 消委會促強制冷靜期立法

海關昨派員到Dr. Protalk世貿中心分店及悅榕莊皇室堡分店貼通告稱已展開調查。海關昨稱留意到一間美容集團旗下3間美容公司突宣布停業，截至昨晨11時接獲15宗投訴，已陸續聯絡投訴人，海關稱高度關注事件，並已成立專責隊伍跟進，如發現有商戶違反《商品說明條例》會果斷執法。

海關查是否違商品例

消委會截至昨午5時接獲651宗查詢以及198宗投訴，主要涉未能與該公司聯絡以追討損失，平均金額約3.6萬元，比一般美容服務投訴平均金額2.5萬元為高，最高一宗涉39萬元，不少交易在近一、兩個月發生。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，至昨晨10時有逾700個相關求助，追討2500元至最高102.6萬元，總額近4000萬元。民建聯立法會議員葛珮帆稱有逾200名顧客求助，涉約1000萬港元，未完成服務套票由500元至20萬元不等，另收到8名員工求助，有員工追討欠薪達6萬元。

美容業界設消費安全網轉介受美容院結業影響的顧客到其他美容院，消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，美容院游說入會或買新療程，會以「我哋無呢部機，不如轉另一部機」為由，提醒美容院不應再加嚴苛條款。她認為強制性冷靜期法例應早日提交立法會，又稱醫學美容涉射頻或高能量等療程具有相當風險，全面立法規管醫學美容療程屬「刻不容緩」。

商務及經濟發展局回覆，2019年展開公眾諮詢研究透過法定冷靜期規管美容和健身服務合約，惟自2019年下半年，社會環境、經濟情况和消費氣氛急劇變化，當局必要根據當前情况重新檢視立法建議範圍和細節，並審視就建議立法的時間和方向。