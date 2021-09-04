迷你倉四級火 隊目殉職前一周升職 VR重現消防入火場路線 巷窄難並行

兩名殉職消防員為張耀升（30歲）及許志傑（37歲），大火於2016年6月21日起發生，首先起火為3樓天花板的冷氣機。

死因裁判官、家屬及各律師代表昨戴上VR眼鏡，由政府總化驗師張耀明以遙控控制路線，透過虛擬實境技術從屏幕上先後看到兩名死者可能進入火場及被抬走的路線，其中左右兩邊各有6條橫巷，死因研訊主任形容「橫巷窄，兩個消防員平排行不到」。

兩遺孀指死者生前健康良好

張耀升的遺孀陳美樺已離港，其書面供辭稱，二人2014年結婚，張生於美國，其後來港讀書，2012年大學畢業後加入消防隊成為見習消防隊長，曾駐守大埔及香港仔區，2016年在消防訓練學院任職教官，同年兒子出生，張生前沒有患病。

許志傑的遺孀吳安兒供稱，許於1998年加入消防隊，曾駐守油塘及觀塘區，2016年殉職前一周晉升為消防隊目，兩人的兒子現年12歲，許生前身體狀况良好。許的上司、高級消防隊長陳敬強透過書面供辭稱，許於2019年6月23日擔任「泵車」隊員，對上一次請病假已是2010年，當時他右手手肘脫臼，但許的體能考核均獲最高級別「優」等級。

租客稱曾在倉內聞到煙味

庭上又讀出兩名租客供辭，兩人稱每個倉均被7呎高的鐵板圍封，鐵板上有鐵絲網連接至天花板，兩人均無見過內有「不准吸煙及生火」的標語，租客之一的小學教師蔣春凌稱曾聞過煙味，她說租用60平方呎來擺放內有70隻光碟及載有25部二手相機的行李箱、油畫等，她不知損失多少，但租約寫明如有水浸及火警均不獲賠償。

另一租客、退休男子方偉雄於2016年租用一4呎乘5呎大倉，寄存行李箱、風扇及電暖爐等，其女傭在書面供辭稱，2016年6月20日早上曾到該處替僱主放置行李，當時沒聞到冷氣機有異味。

庭上透露時昌迷你倉創辦人時景恒將於9月11回港，其後才安排到庭作供，下周一（6日）將傳召迷你倉的職員。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）