藝術家俬點綴 海濱長廊處處「打卡點」

為增添海濱長廊特色，發展局海港辦事處與海濱事務委員會去年舉辦海濱公共家俬和「維多利亞港」字形藝術裝置兩項設計比賽，接獲約100份參賽作品。發展局昨舉辦頒獎典禮，20組得獎公共家俬作品已陸續放置在大角嘴、灣仔碼頭、灣仔北一帶的海濱長廊；而設在「東岸公園主題區」的「維多利亞港」字形藝術裝置，則由建築師黃鋈暉團隊設計的「香港之光」得獎。

銅鑼灣長廊25日開 放字形裝置

「香港之光」長約40米、高約3米，從維港內能清楚見到，採中國傳統窗框和屏風工藝的網格作為設計概念，透過發光粗體字形拼出「VICTORIA HARBOUR」15個彩色英文字母，市民屆時亦可坐在或站在英文字母內「打卡」。黃鋈暉稱，作品源自維港特色，期望可呈現維港夜景的標誌性燈光。

海濱事務委員會主席吳永順昨表示，「東岸公園主題區」本月25日將啟用，屆時將進一步駁通維港海濱，「香港之光」已於前日晚上試燈，屆時亦會開放予公眾。他又說，另外20組海濱公共家俬會放置最少一年給公眾享用，會定期維修保養，不擔心被人破壞，視乎公眾反應決定是否延長放置時限。

對於有議員提出修訂《保護海港條例》，吳永順表示，海濱事務委員會至今未有討論，但他認為條例為本港劃定了海岸線，過去10年的海濱規劃及改善工作均按條例進行，認為條例有需要，以有效保護維港。